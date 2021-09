¡Furia real! Monarquía inglesa quiere saber quién filtró planes de funeral de la reina Isabel II

La reina Isabel II se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que la publicación de los planes de su funeral causó indignación entre los británicos. Foto: Archivo (HANDOUT/AFP)

La filtración de la llamada Operación London Bridge, un detallado plan que contiene el paso a paso a seguir cuando muera la reina Isabel II, causó indignación dentro del Palacio de Buckingham.

El malestar es tan grande dentro del palacio que los empleados han iniciado una cacería para hallar a la persona responsable de compartir la información ‘ultrasecreta’, que fue divulgada por el diario británico Politico.

De acuerdo con una publicación de The Daily Mail, los colaboradores de la reina están “profundamente perturbados” por lo sucedido y no pararán hasta hallar al culpable.

El mencionado plan informa desde quién será la persona encargada de comunicar el deceso de Isabel II al Primer Ministro, la acciones inmediatas que se tomarán, el ascenso de Carlos como nuevo soberano y detalles del funeral, el cual tendrá lugar diez días después del fallecimiento de la reina.

Asimismo, se anuncia que habrá un “apagón” de las redes sociales del Palacio y estará prohibido retuitear cualquier información relacionada con la muerte por parte de las instituciones del gobierno.

Nadie podrá dar declaraciones hasta que no haya hablado el Primer Ministro y la población será informada del deceso por medio de los canales públicos del Gobierno.

De acuerdo con el periódico inglés, los personeros del Palacio de Buckingham calificaron la divulgación del plan como “preocupante, innecesaria y molesta”, por lo que buscarán conocer la motivaciones que llevaron a la persona o personas responsables de la filtración a compartir la sensible información.

Según The Mirror, solo un número reducido de funcionarios tuvieron acceso a la información de la Operación London Bridge, por lo que los sospechosos de filtrar su contenidos no son muchos.

“Es profundamente perturbador que se haya revelado información tan privada que, no solo es profundamente personal para la reina, sino que también tiene implicaciones de seguridad generalizadas”, dijo por su parte una fuente real al diario The Mirror.

Investigación formal

Al parecer, la filtración ocurrió luego de que se revisara el plan a raíz de la pandemia, por lo que las autoridades esperan hallar al responsable con base en la versión del documento que llegó a los medios.

Aunque el Palacio de Buckingham se ha rehusado a comentar sobre la situación, según The Daily Mailuna fuente interna aseguró que no están nada felices, pero que no hablarán ya que es un asunto gubernamental.

De igual forma, también existe preocupación en torno a la divulgación de los planes relacionados con el ascenso al trono de Carlos, quien será juramentado como nuevo rey el día posterior a la muerte de su madre, a las 10 a. m.

El féretro con los restos de la reina será trasladado en una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el de Westminster, donde reposará sobre una caja elevada conocida como catafalco, que estará abierta al público 23 horas al día, durante tres días.

Asimismo, se espera que Londres alcance su capacidad total con visitantes de todo el reino y también del extranjero, por lo que el documento señala el operativo a realizar para evitar aglomeraciones en las calles de la ciudad.

Según el diario, el gobierno británico decidirá la próxima semana si ejecuta una investigación formal para encontrar a la persona detrás de este suceso.