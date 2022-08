Florinda Meza niega que demandará a Shakira

Florinda Meza decidió aclarar los rumores que surgieron días atrás sobre la supuesta intención de demandar a la cantante colombiana Shakira.

Los rumores surgieron luego de que medios internacionales y algunos fans aseguraran que en una parte del video de Te felicito, en el que Shakira baila como un robot, con movimientos rígidos, se podía comparar con la “garrotera” que le daba a El Chavo en situaciones de riesgo o intimidación; y que eso iba a llevar a la actriz a tomar medidas legales. Sin embargo, hasta ahora ella no se había manifestado al respecto.

Ante la ola de rumores alrededor del tema, Florinda Meza —viuda de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador de El Chavo del 8 y otras reconocidas producciones— decidió hablar de la situación.

Florinda Meza asegura que varios fans la contactaron para pedirle que no demandara a Shakira. (Archivo)

“A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es falsa”, publicó en Twitter e Instagram.

Meza añadió que varios periodistas y fans de la cantante colombiana le escribieron para preguntarle sabre la supuesta demanda.

“Aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Si hasta ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor no la demandara, como si eso fuera real”, dijo en Twitter.

La coreografía de Te felicito, que Shakira interpreta con Rauw Alejandro, ha cobrado relevancia en diferentes redes sociales como TikTok, donde diferentes usuarios han imitado los pasos y otras celebridades le han hecho versiones con la canción como base. En YouTube alcanza más de 299 mil millones de reproducciones.