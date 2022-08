Flaco Ibáñez, el Jorjais de ‘Vecinos’, confesó que la cocaína le perforó su tabique nasal

El nombre de Manuel “Flaco” Ibáñez en la actuación y la comedia latinoamericana es uno de los más reconocidos gracias a su amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. El artista, quien es reconocido con cariño por interpretar al personaje de Jorjais en la comedia Vecinos de Televisa, se sinceró en el programa de entrevistas de su coterráneo Yordi Rosado e hizo una confesión que dejó a muchos asombrados.

El actor de 75 años reveló, entre muchas de sus anécdotas, que los problemas que tuvo con el consumo de drogas tuvieron que ver principalmente con la cocaína, luego de que le fuera ofrecida por unos “macizos” del negocio de venta de sustancias ilícitas. Ellos también comenzaron a proporcionarle la sustancia para su consumo.

Manuel "Flaco" Ibáñez interpreta a Jorjais en la serie de comedia 'Vecinos' de Televisa. Es uno de los personajes más queridos del programa. (El Universal)

El Flaco aseguró que el ritmo de vida que llevaba provocó que comenzara a consumir la cocaína como una fuente de energía para “aguantar” y advirtió a los padres de familia estuvieran pendientes si sus hijos no duermen o no comen, pues puede ser señal de consumo.

También indicó que las sustancias en aquel momento eran mucho más puras que ahora, pues hoy pueden contener hasta veneno.

El actor dijo que se encuentra limpio desde hace 21 años, pero con una secuela ya que se perforó el tabique de la nariz por el recurrente de la droga.

“Sí, es verdaderamente acabar con tu vida. Yo soy de los sobrevivientes y créeme que lo único que me quedó, será por genética o algo, que me perforé el tabique. Ya hace 21 años que estoy limpio, pues no me ha pasado nada ni me pasó, pero esto no quiere decir que todos somos iguales”, dijo en la entrevista.