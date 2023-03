Fan de Belinda pierde el control y se abalanza sobre la cantante en pleno concierto

La cantante Belinda vivió momentos de tensión el fin de semana durante su presentación en la feria de Irapuato, México, luego de que un fan burló la seguridad del lugar y se coló hasta el escenario para poder abrazar a la cantante.

El joven, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, enloqueció al ver a la española y además de gritarle en varias ocasiones que la amaba, se prendió de ella con tal fuerza que por poco termina derribándola.

En un video compartido en redes sociales se ve el instante en el que el fan corre hacia la cantante y se arrodilla para abrazarla de las piernas, desequilibrándola y ocasionando que parte del equipo reaccionara y comenzara a separarlo.

Belinda intercedió por su fan y no solo no dejó que lo bajaran, sino que trató de tranquilizarlo para que las cosas no pasaran a mayores.

Una vez que el joven cumplió su sueño y fue llevado con el resto de la multitud, la famosa le mandó una bebida para que se hidratara y pudiera estar mucho más tranquilo: “Le dan esto, por favor, con cuidado. Ahí quédate y te tomas eso, porque casi te da algo; me asustaste. Está pedito, está pedito”, dijo.

Después de este suceso, la artista pudo continuar con el show; sin embargo, una vez que abandonó el lugar, utilizo sus redes sociales para revelar que el forcejeo y la fuerza con la que su seguidor la abrazó terminó causándole una leve lesión.

