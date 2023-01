Eugenio Derbez critica actitud de Bad Bunny: ‘Estuvo tremendamente mal’

A pesar de haber sido el artista número uno de este 2022, Bad Bunny se encuentra en medio de la polémica luego de que se filtraran un par de videos en los que se le puede ver agrediendo a algunos de sus fans.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que Benito, nombre real del cantante, arrebató el teléfono celular de dos jóvenes que intentaron obtener una fotografía suya, incluso, arrojó uno de los aparatos al mar .

Esto ocasionó que, tanto el público, como varios famosos se fueran en contra de la actitud del puertorriqueño, entre ellos el actor Eugenio Derbez. En un reciente encuentro con los medios, el protagonista de No se aceptan devoluciones reprobó las agresiones del “Conejo malo” a quien le recordó que “la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita”.

Derbez aseguró que no hay justificación que valga para lo hecho por el reggaetonero, pues ni siquera estaba rodeado por una gran cantidad de personas y mucho menos fue agredido: “Está tremendamente mal, a los fans no se les trata (así). Aparte no era un momento que dijeras lo estaban empujando”, dijo en declaraciones retomadas por Despierta América.

Asimismo cuestionó al público que, a pesar de que aseguró que continuaría teniendo este tipo de arranques, lo defiende y sigue consumiendo su música: “Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente es la que sigue llenando los estadios”.

Incluso mandó un mensaje a los fans y les sugirió aplicar el enorme poder que tienen sobre los artistas, pues son ellos quienes pueden lograr o no que alguien tenga éxito: “Aplíquenlo”, finalizó.

Al parecer, el público ya comenzó a reaccionar ante lo sucedido con el intérprete de Neverita, pues en las últimas horas las canciones que se coronaron como grandes éxitos en las listas musicales comenzaron a descender.

Si bien es cierto que temas como Me porto bonito, Ojitos lindos y Titi me pregunto aún siguen en el top 50 de Spotify, ya no se encuentran en la cima del listado, por el contrario, volvieron ha tener una estrepitosa caída y ahora se sitúan muy por debajo de los primeros 15 lugares.

Además los números de seguidores también reflejaron el descontento de la gente y en sus publicaciones, que normalmente estaban llenas de halagos y muestras de cariño, ahora se pueden leer ataques en su contra: “Horrible tu actitud, se te olvidó de dónde vienes y que eres quien eres por tus fans”. “Aún no entiendo tu actuar, espero te retractes y seas el artista y el hombre que dices ser”.

“Hay un karma y el día que no sea nadie, veremos si se le baja esa soberbia”. “Más humildad señor, se te olvida que antes eras empacador y te hubiera gustado que te pidieran una foto”.

“No le aventaste el celular a ella, se lo aventaste a todos los que fuimos a tus conciertos. Estoy tan avergonzada de ti”.

