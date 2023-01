Esta fue la llamada del 9-1-1 que alertó muerte de Lisa Presley

A una semana del fallecimiento de Lisa Marie Presley salió a la luz la confusa llamada que realizó la ama de llaves de la cantante al servicio de emergencias, luego de que la única hija del “Rey del Rock and Roll”, Elvis Presley, sufriera un primer ataque cardíaco.

El pasado 12 de enero, Priscila, su madre, dijo mediante un comunicado que tras ser hospitalizada, Lisa había perdido la vida . Si bien el equipo médico compartió a medios como TMZ: que lograron recuperar el pulso de Presley previo a ser trasladada al Centro Médico West Hills, posteriormente fue declarada con muerte cerebral, además fuentes aseguraron se le paró el corazón varias veces durante el trayecto al hospital.

El ama de llaves fue quien aparentemente la encontró y se percató que no respondía, por lo que procedió a llamar al 9-1-1. Tras esto, The New York Post publicó la grabación en la que, con voz nerviosa, la mujer intenta dar la dirección de la casa ubicada en Calabasas (California).

Empleada doméstica de Lisa Presley alertó su muerte al 9-1-1 A una semana del fallecimiento de Lisa Presley se dio a conocer el audio de la llamada que alertó su muerte.

“¿Cuál es la dirección de la emergencia?”, se escucha preguntar al operador al ama de llaves, quien parece no poder articular bien la dirección.

“¿Qué tal Provence Drive?”, le insiste el operador.

“Es Normandy Drive”, le responde la mujer.

Aunque el operador le pregunta si la calle más cercana a la zona es Provence Drive, el ama de llaves le contesta desconcertada: “Realmente no lo sé”, sin embargo, le explica que está llamando desde Calabasas, una ciudad que está en el Valle de San Fernando en el condado de Los Ángeles.

Cuando el operador se percata de que la mujer se encuentra muy nerviosa, le pide que le pase el teléfono a una persona que esté cerca de ella. Aunque el individuo que luego entabla la conversación no se identifica, se cree que fue Danny Keough, el exesposo de Lisa que estuvo en su casa ese jueves, incluso se sabe que el cantante le realizó reanimación cardiopulmonar minutos antes de que llegaran los paramédicos.

“Señor, escuche. Los paramédicos ya están en camino. ¿El código que necesitan para entrar allí?”, le dice el operador.

Ante esto, el hombre le contesta que no hay puerta de seguridad en el vecindario y podrán pasar. Aunque aparentemente Keough también le consulta si los especialistas están cerca, este le informa que desconoce en qué lugar se encuentran en el momento. De fondo se alcanzan a escuchar algunos ruidos mientras que en otro clip, “Keough” confirma que llegó la ayuda.

Un día después del fallecimiento, TMZ reportó que Lisa tuvo dos infartos antes de desaparecer. La famosa será enterrada en la icónica mansión de Graceland junto a su padre y su hijo Benjamin Keough, quien se quitó la vida en el 2020.

