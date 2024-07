Esposa de Bruce Willis busca crear conciencia sobre enfermedad de su esposo

En febrero del año pasado, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que lo alejó de la pantalla grande y lo condujo a ser cuidado por su esposa e hijas. En este sentido, su pareja sentimental, Emma Heming, utiliza las redes sociales para crear conciencia sobre esta rara enfermedad. En su última publicación incluyó el mensaje que hubiera querido dar el propio actor, lo que generó dudas sobre si realmente puede hablar.

El diagnóstico que recibió su esposo a comienzos del año pasado fue el motor para que Emma Heming comenzara una campaña en la que brinda información y asesoramiento sobre la demencia frontotemporal. En la actualidad, recauda dinero y realiza acciones para concientizar sobre la enfermedad.

En el reel publicado esta semana, Heming se dirigió a sus más de 945 mil seguidores en Instagram y contó las últimas actualizaciones sobre este padecimiento. Se refirió a dos personas que están recorriendo los Estados Unidos en bicicleta para motivar un cambio en el FTD. En este contexto, imaginó lo que habría dicho Bruce Willis al respecto.

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, manifestó. La publicación tuvo miles de “likes” y saludos para el actor, que está bajo el cuidado de sus familiares. Sin embargo, sus palabras generaron dudas sobre si el actor de “Duro de matar” puede hablar.

Hace algunos días, su hija mayor, Rumer Willis, estuvo en Today para hablar sobre las próximas presentaciones de su mamá y se refirió al estado general del actor.

“Está muy bien”, aseguró, y además contó un costado tierno de su padre, quien pasa tiempo junto a su primera nieta, Louetta. “De hecho, pude verle justo antes de venir a Nueva York. Lou está empezando a caminar un poco, caminó hacia él. Fue algo muy dulce”, indicó.

Cabe señalar que su círculo más íntimo, compuesto por su actual esposa, su expareja Demi Moore y sus hijas, es el encargado de dar los detalles sobre la salud del reconocido actor que tiene miles de fanáticos en el mundo.

Sin embargo, a fines del año pasado, el guionista y amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, aseguró que va todos los meses a visitarlo y que tiene contacto directo con su familia. En esa oportunidad, dio a conocer que el actor tiene ciertas dificultades en el habla, aunque no aseguró que las ha perdido totalmente.

En diálogo con New York Post, el guionista de “Luz de luna” señaló: “Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno (...) Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez pasaron tiempo con Bruce, saben que no hay nadie que tenga más ‘joie de vivre’ (alegría de vivir) que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. No es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, manifestó en aquella oportunidad.

