Todo parecía indicar que la carrera de Sheen había llegado a su fin, pero la llegada del nuevo milenio le traería una oportunidad para redimirse. En el 2000 fue contactado con el fin de reemplazar a Michael J. Fox la estrella de Volver al futuro, que empezaba a sufrir las secuelas del Parkinson en la sitcom Spin City . Si bien su papel no lograría el mismo efecto que el de J. Fox --luego de dos temporadas la comedia fue cancelada-- ese trabajo le daría la exposición que le valió el contrato para el programa más memorable de su carrera: Two and a Half Man.