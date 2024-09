Emma Roberts aspira a protagonizar la película sobre Britney Spears

Emma Roberts es una actriz y cantante nacida en Rhinebeck, Nueva York, Estados Unidos, reconocida por su papel en la serie American Horror Story. En una entrevista, expresó su deseo de interpretar a Britney Spears en la próxima adaptación cinematográfica de su autobiografía The Woman in Me (La mujer que soy).

Aunque todavía no han revelado oficialmente el elenco de esta película, Roberts ha sido mencionada como una candidata ideal para el papel, especialmente tras recibir el respaldo de Felicia Culotta, exasistente de la famosa cantante pop. En una entrevista con TMZ, Culotta afirmó que Roberts es la actriz ideal para interpretar a Britney Spears.

La actriz, de 33 años, expresó a la revista Cosmopolitan que le encantaría asumir ese papel, ya que se considera fan de la intérprete de Toxic. “Quiero decir, es mi verdadero sueño interpretar a Britney Spears”, admitió Roberts.

Aunque espera que ese deseo se haga realidad, dado que sería una buena oportunidad para su carrera, por el momento solo se trata de rumores.

Desde que Universal Pictures anunció el desarrollo de la biografía cinematográfica, basada en la autobiografía de la “Princesa del Pop”, los medios de comunicación están a la expectativa para saber quiénes serán los actores encargados de realizar esta película. Este proyecto estará bajo la dirección de Jon M. Chu, quien ha trabajado en producciones como Wicked (2024), y contará con Marc Platt, conocido por su trabajo en La La Land (2019).

Felicia Culotta, exasistente de Britney Spears, confesó que Emma Roberts es la actriz ideal para interpretar a la estrella del pop y sugirió que Timothée Chalamet podría interpretar a Justin Timberlake en la biografía de la cantante.

En este libro, lanzado en 2023, la artista narra su ascenso a la fama desde su participación en The Mickey Mouse Club hasta su consolidación como diva del pop adolescente a finales de los años 90 y principios de 2000.

La conexión de Emma Roberts con Britney Spears radica en su experiencia como estrella infantil en Nickelodeon por el programa Unfabulous, lo que la asemeja al comienzo de la carrera de la cantante en The All-New Mickey Mouse Club.

Felicia Culotta también sugirió que Timothée Chalamet sería un excelente candidato para interpretar a Justin Timberlake, exnovio de Britney, y recomendó a Drew Barrymore como la persona adecuada para interpretarla a ella.

