A raíz de mi denuncia, los encargados de operaciones se comprometieron a revisar sus prácticas de atención al cliente para minimizar estas situaciones. El trabajo del muchacho no corre peligro, de eso mismo me aseguré, pero sí se le hará ver lo que no estuvo bien en aras de que mejore. A veces nos quejamos de las cosas pero no hacemos nada para que mejoren”.