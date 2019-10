El presentador de 7 Estrellas Walter Campos nos tiene ya acostumbrados a sus entrevistas con los más famosos del mundo (pero famosos de verdad), y tal es el caso de algunas de sus conversaciones que recordamos con renombradas figuras como Will Smith, Dwayne 'The Rock’ Johnson, Adam Sandler y Salma Hayek, entre muchos otros. Sin embargo, esta semana el periodista nos volvió a sorprender cuando compartió una foto con nada más y nada menos que con la actriz Linda Hamilton, quien da vida a Sarah Connor en la saga original y la más reciente entrega de los filmes de Terminator. El encuentro se dio en el lujoso hotel Four Seasons de la Ciudad de México con motivo del estreno de Terminator: Dark Fate. El propio Campos no pudo ocultar la emoción de compartir con la icónica actriz y escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: "En algún lugar de mi infancia, el chiquillo que yo fui está pegando gritos, pues acaba de conocer a Sarah Connor!!!!! Increíblemente interesante para conversar, con puntos de vista muy valiosos sobre el paso del tiempo y el hacerse valer, la de Linda Hamilton y Mackenzie Davis fue una entrevista que disfruté muchísimo!” Durante la actividad, Walter también entrevistó al mexicano Diego Boneta, el actor que personificó a Luis Miguel en la serie de Netflix y que también forma parte del elenco de la nueva Terminator. No podemos esperar para ver las entrevistas. Felicitaciones al empunchado muchachote y no dudamos que pronto nos traerá nuevas exclusivas. El que puede, puede.