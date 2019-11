Los médicos recomendaron un trasplante de médula ósea, le hicieron exámenes, estuvo internado en julio y agosto, pero al final le dijeron que no era candidato para el trasplante porque no podría resistir la operación. Ha sido un golpe muy fuerte, pero lo ve como una experiencia de vida. Ahora no queda más que entrarle al toro de frente, dijo y agregó: “si estás bien en el amor, la familia, los amigos, entonces todo es más fácil, pues sacas tu fuerza. Siempre he sido una persona con carácter, cuando no tenía esto, y cuando llegó, con mayor razón habría que entrarle al toro y a luchar”.