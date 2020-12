Sereno pero vehemente y elocuente, Andrés narró su situación sin temor a ser estigmatizado y sobre todo como un llamado a la concientización de la población en el sentido de no aflojar con las medidas sanitarias que ha dictaminado el Ministerio de Salud. “No es mi caso, pero sé que muchos piensan ‘a mí no me va a pasar’, y les cuento que me inquieta un día como hoy ver las imágenes de varias ambulancias en fila en el traslado de 11 pacientes hacia el CEACO.... me inquieta pensar en un enero con un pico de personas enfermas o fallecidas”, manifestó Ramírez junto a una reflexión que no nos cae nada mal, pues como bien lo dijo él, las fechas se prestan para festividades en grupos y bueno, lo demás es llover sobre mojado.