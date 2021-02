En el año 2012 Harrison Cheung, exasistente personal de Bale publicó Christian Bale: The Inside Story of the Darkest Batman, un libro biográfico en el cual revelaba muchos secretos del afamado actor, entre ellos cómo David Bale separó a su hijo de su madre y hermana y lo presionaba para que se convirtiera en el “actor más famoso del mundo”.