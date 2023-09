El desayuno de Lionel Messi: Una tradición familiar que no puede alterarse

Lionel Messi llegó a Miami buscando una nueva vida y nuevos aíres, durante el último tiempo reveló algunos secretos bien guardados de su vida personal, familiar y futbolística en donde se pudo observar al astro argentino de la forma más humana.

El delantero del Inter Miami ofreció una entrevista recientemente en la que reveló que sus comidas favoritas que incluyen el asado, las milanesas y las pastas, pero también admitió que se permite disfrutar de chocolate, dulce de leche y helado. “Me encanta todo lo dulce, no puedo resistirlo. Intento no excederme, pero de vez en cuando me doy el gusto”, afirmó.

Messi dejó en claro que tiene muchas manías, mencionando algunas de ellas, aunque también aseguró: “Tengo otras manías peores, pero prefiero mantenerlas en privado”. En este contexto, el futbolista explicó que todas las noches prepara la mesa para el desayuno del día siguiente y destacó que sigue un orden que no permite alterar.

Messi con su esposa Antonella y sus hijos, luego de ganar la final del Mundial de Qatar. Instagram.

El futbolista sorprendió al detallar un ritual relacionado con el desayuno que comparte con sus hijos y su esposa Antonella Roccuzzo. “En el desayuno, cada uno tiene su lugar asignado en la mesa, y yo siempre me siento en el mismo sitio. Los niños, Antonela y yo”, enfatizó Messi, agregando que, ya sea en su casa o en la de alguien en quien confía, se quita los zapatos porque no los soporta.

Desde que Lionel Messi se unió al Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos, se le observa más feliz y relajado. Este futbolista, quien ganó todos los honores en Europa y se consagró campeón del mundo con la Selección argentina, enfrenta una nueva etapa deportiva que representa una inyección de vitalidad tanto para él como para su familia.

A principios de agosto, el mejor jugador del mundo llegó a Florida, donde se estableció junto a su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Recientemente, adquirió una mansión, y en las redes sociales se les puede ver a todos disfrutando de momentos felices y compartiendo actividades al aire libre, sin la presión mediática que experimentaron en años anteriores, cuando se encontraban en Europa.

