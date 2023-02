El ‘desaire’ de Gallina que tanto le dolió a Porcionzón: ‘Lo esperaba de cualquier otra persona’

Carlos Ramos, el conocido Porcionzón, reveló que el humorista Rigoberto Alfaro, Gallina, comediante a quien apoyó desde sus inicios tuvo una actitud que él jamás hubiera esperado. El comentario del ‘Menecazo’ se empezó a mover en la red social TikTok cuando una cuenta compartió el extracto en video del programa del 17 de febrero de Los Gordos Podcast, día en el que el popular comediante fue invitado.

Durante la conversación de más de hora y cuarenta minutos, Ramos conversó de todo un poco con los anfitriones del podcats: Toledo, Dj Pi y Johnny Roper. Con ellos habló de su carrera y mucho más, sin embargo, en un momento confió un detalle del que dijo no pensaba hablar pero del que finalmente lo hizo. Él contó algo que le resultó inesperado y que tiene que ver con Gallina.

Carlos Ramos: El Porcionzón a veces deja de reír

Carlos Ramos es uno de los humoristas más consolidados y respetados de Costa Rica. Según han contado él y el propio Gallina, fue el Porcionzón quien apoyó a Rigoberto Alfaro en sus inicios. (Jeffrey_Zamora_R)

Ramos y sus anfitriones estaban conversando de cómo él se fue ganando la aceptación del público gracias a su trabajo. Contó cómo ha sacado adelante a sus hijos y que varios de ellos son profesionales. Posterior a esto, Johnny Rooper resaltó que Porcionzón no solamente había apoyado a sus parientes, sino también a Gallina.

Entre bromas, empezaron a decir que Gallina no había querido ir al programa.

“Siempre le di buenos consejos, gracias a Dios (...) Es un buen chamaco. Casi 11 años anduvo conmigo poniéndome el sonido, después lo llevé a la radio. Ahí empezó. Como imitaba a Medford y esas varas. Gracias a Dios, no voy a decir que yo, pero si no me hubiera conocido a mí no hubiera podido entrar a la radio y tener esa popularidad.

“Yo me alegro de que le esté yendo bien y que Dios lo siga bendiciendo porque ese mae es como un hijo mío. Lo vi en la esquina del barrio y le dije que se pusiera a bretear (...). Yo le pagaba aguinaldo, lo chaneaba, gracias a Dios pudo hacer su carrera y ahora goza de popularidad y gana su platita”, contó Ramos, quien dijo que él le da consejos de humildad a su amigo y espera que su éxito “no se le vaya arriba”.

Luego de que los anfitriones continuaran haciendo bromas y comentaran que Gallina ha sido invitado a Los Gordos, Ramos comentó la acción de Rigoberto Alfaro que le dolió.

Rigoberto Alfaro ‘Gallina’: El ídolo criollo que se niega a despegar los pies de la tierra

“Les voy a contar algo que a mí me duele, no lo quería contar pero la verdad es que a mi amigo Gallina, que lo quiero casi como un hijo, lo invité a mi programa y me dijo que no”, contó el Menecazo, quien provocó el asombro de sus interlocutores.

Porcionzón continuó: “me dice: no, estoy en otra nota. Le dije que estaba tuanis. No sé qué razones tendrá (...). Yo esperaba de cualquier otra persona que me dijera que no. Por 11 años vivió en mi choza, jamó en mi choza, se vistió en mi choza. Y me va a decir que no. Le dije: mae, no es de gratis, yo le voy a pagar. Todavía estoy en shock. Yo he buscado las razones (de la negativa) y no las encuentro”,agregó Ramos, de 73 años.

Rigoberto Alfaro, el conocido Gallina, es uno de los humoristas más populares de Costa Rica. (Albert Marín.)

¿Qué dice Gallina? Copiado!

Consultado Rigoberto Alfaro acerca de lo contado por Ramos, él respondió a través de un audio de WhatsApp.

“Viera que no me voy a referir a ese tema por el momento. Carlitos es una persona que quiero y respeto mucho también, no quiero entrar en controversia con eso”, aseguró Alfaro, quien días atrás estuvo promocionando un show que tenía junto a Choché Romano llamado La Base Podcast.

En el 2019, luego de su paso por Tu cara me suena, de Teletica, Gallina conversó con La Nación y narró su historia. En ese momento él reconoció lo importante que fue la figura de Carlos Ramos en sus inicios en el mundo del humor.

“Empecé jalándole los cables a Porcio. Él siempre fue espléndido conmigo. Mi carrera empezó porque llamaron a Carlos Ramos a ser parte de De 5 a 7 de Omega. Ahí conocí a Carlos Álvarez (actual director de Teletica Radio) y caí en gracia. Yo siempre vacilaba con ellos, pero el momento decisivo fue un día que Rolando (Carmona) y Franklin (Vargas) no iban a estar y Carlos Álvarez me dijo que si quería estar en la radio, le dije que nunca había estado y él me dijo ‘hacete a un pachuquillo, se llama Gallina, bueno, se llama Jeffry Steven, pero le dicen Gallina’. Eso me lo dijo un viernes, llegué un lunes y desde entonces han pasado 13 años”, rememoró aquella vez.