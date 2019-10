“La decisión no tiene que ver con nadie, ni con nada. No tiene que ver con infidelidades, no tiene que ver con chismes ni nada de eso. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación. Nosotros estamos fortalecidos. Les pedimos respeto, pues esto no es problema de nadie ”, añadió el cantante, tratando de adelantarse a las especulaciones.