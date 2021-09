Drake Bell se sincera con sus fans y les explica su situación legal

Los hechos por los que se le acusa a Drake Bell habrían ocurrido en el 2017. (El Universal)

Tras haberse declarado culpable por delitos sexuales en contra de una menor de edad, el artista estadounidense Drake Bell aprovechó su cuenta de Instagram para hablarles a sus seguidores sobre su situación legal, por qué está en libertad y por qué aceptó los cargos.

“Hola, soy Drake Bell. Muchas de las noticias que escucharon recientemente son completamente falsas y erróneas y siento que ustedes merecen y yo les debo una explicación. No cambié mi nombre, y aunque amaría hacerlo, nunca me cambié a México. Nunca he sido residente ni ciudadano de México, no tengo un pasaporte mexicano. Nunca fui arrestado, nunca fui a la cárcel”, explicó el artista, haciendo referencia a informaciones que han circulado en los últimos días sobre que supuestamente escapó a México para huir de las leyes estadounidenses.

Bell fue acusado en Ohio por el delito grave de intentar poner en peligro a un menor de edad y de un cargo menor por distribuir material nocivo para jóvenes. Durante el juicio en su contra él aceptó los cargos.

Los hechos por los que se acusó a Bell (coprotagonista del show Drake & Josh), se remontan a diciembre del 2017 cuando la supuesta víctima tenía 15 años. Esta persona y Bell se habían reunido antes de un concierto que él ofreció en Ohio y durante los meses previos a la presentación el intérprete había tenido conversaciones inapropiadas con esta persona.

Sobre este tema, Bell también habló en el video que dura poco más de dos minutos.

“Sé que todo esto pasó muy rápido para ustedes, pero para mí ha sido atravesar por una investigación durante tres años sobre cada declaración falsa que se ha hecho. Y no soy yo diciéndoles que las declaraciones son falsas, es el estado de Ohio que ha probado que las declaraciones son falsas. Si estas declaraciones fueran remotamente reales, mi situación sería muy diferente”, dijo.

¿Por qué se declaró culpable? Porque no es perfecto y también comete errores, dijo.

“Respondí a una fan de quien desconocía su edad y cuando supe sobre su edad todas las conversaciones y comunicación pararon. Esta persona continuó asistiendo a mis shows y pagaba por Meet & Greets, todo esto sin yo estar al tanto de que esta era la misma persona con la que me comunicaba en línea y por eso fue que me declaré culpable”, expresó.

“Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Pero quiero dejar en claro que no hubo imágenes de carácter sexual, nada físico entre esta persona y yo, no se me acusó por nada físico. No se me culpó por difundir fotografías o imágenes, ni nada similar. Esto fue estrictamente por mensajes de texto. Y cuando se me presentó la oportunidad de tomar un acuerdo con la fiscalía por los mensajes, sentí que era la mejor forma de terminar lo antes posible”, agregó.

El intérprete finalizó su mensaje agradeciendo a sus seguidores que lo han apoyado durante el proceso.