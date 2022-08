Donna D’Errico, de ‘Baywatch’, se une a OnlyFans: ‘No me importa si a la gente le molesta’

La actriz y modelo estadounidense Donna D’Errico anunció que ahora forma parte de las celebridades que publican contenido en OnlyFans.

En una publicación, realizada en su perfil de Instagram, quien encarnó a Donna Marco en la afamada serie televisiva Baywatch explicó las razones por las que tomó la decisión de unirse a esta plataforma, quien para ella se ha satanizado.

“Obviamente no me tomo a mí misma, ni al hecho de que estoy en ese sitio, demasiado en serio. Esta publicación puede molestar a algunas personas. No me importa”, comenzó diciendo.

Donna D'Errico anunció en su cuenta de Instagram que se unía a OnlyFans. (Captura Instagram)

Y añadió que: “la gente cree que quienes están en ese sitio están haciendo cosas obscenas. Y si alguien de una sociedad decente se atreviera a abrir una cuenta allí, prácticamente podría despedirse de su reputación y tal vez incluso de su trabajo”.

Sin embargo, la actriz dijo que a diario las celebridades postean fotografías prácticamente desnudas o en topples, tanto en Instagram como en Twitter, y que rápidamente las imágenes cuentan con miles de me gusta y múltiples comentarios destacando la confianza y el empoderamiento. En esa línea, enfatizó que si esa misma fotografía la utiliza para OnlyFans “la gente me mata” pues ya es considerada “asquerosa”.

“Ese sitio (Only Fans) es una plataforma de redes sociales bastante similar al resto, con algunas grandes diferencias. Sin censura, sin intimidación, sin haters. Me apunto”, afirma.

La actriz comentó que quienes la sigan encontrarán fotos de modelaje en bikini y lencería, tomas descartadas de editoriales de revistas y ella “haciendo cosas divertidas en bikini, porque tengo un sentido del humor tan increíble”. Añadió que también habrá fotos y videos nuevos y antiguos, así como “cualquier otra cosa que decida que quiero publicar”.

Eso sí, D’Errico también enfatizó en lo que no verán: “Mi hoo-ha”. Además afirmó que que no quiero ver: “tu hombría”.

“Me divertiré con esto por un tiempo y si llega a ser demasiado para manejarlo por mi cuenta, simplemente lo cerraré”, detalló.

La actriz cerró su post diciendo: “Formen una fila ordenada, caballeros”.