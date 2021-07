Diego Armando Maradona se comprometió y su exnovia anuncia que espera otro hijo suyo

En el 2008, Maradona presumía del amor que sentía por Verónica Ojeda. | ARCHIVO

E l 13 de febrero, Diego Armando Maradona tiró la casa por la ventana para celebrar su compromiso con Rocío Oliva, su actual novia. Sin embargo, el festejo se vio empañado cuando la exnovia del argentino, Verónica Ojeda, confirmó que espera otro hijo del astro.

Luego de que distintos medios hicieran eco de la noticia, la propia Ojeda aseguró que viajó hasta Dubai para darle la noticia, personalmente, a Maradona, pero que este se negó a verla.

“Ahora él ya sabe que estoy embarazada y es por ustedes, los medios. Me haré un examen de ADN en caso de que haya dudas de que Maradona es el padre de mi segundo hijo”, expresó a la prensa durante su regreso a Argentina.

Verónica ya tiene un hijo con el exfutbolista, Dieguito Fernando, quien acaba de cumplir su primer año. Además, Maradona es padre de Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe, y de Diego Jr. y Jana, hijos extramatrimoniales.

Precisamente, durante la celebración del cumpleaños del niño, también se hizo público que el argentino nisiquiera se había tomado la molestia de llamar a su hijo para felicitarlo, esto según una publicación de Radar Cero.

“En diciembre hicimos el amor. Él vino a ver al nene, me dijo que teníamos que hablar muchas cosas pendientes. Me di cuenta que seguía enamorada como el primer día. Y me juró que con Rocío ya no pasaba más nada y que había venido de dejarla. Yo le creí”, le reveló al periodista Jorge Rial.

Como si este escándalo no fuera suficiente, Maradona caldeó más los ánimos, luego de que elogiara la actuación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esto frente a los recientes hechos de protesta en dicho país.