“Cuando a las tres de la mañana me mandó una canción que me había escrito, pensando en mí, fue cuando me di cuenta de que sentía algo”, confesó Belinda al programa Venga la alegría. Lo que parecía ser el comienzo de una inolvidable relación, comenzó de pronto a parecer una ilusión cuando el viernes los seguidores de ambos cantantes notaron la ausencia del video romántico y que ninguno de los dos se sigue en Instagram.