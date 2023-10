David Bisbal se abre sobre el dolor de la enfermedad de su padre: “Se te parte el alma”

El cantante David Bisbal contó lo duro que fue el momento en que su padre de 81 años, quien padece Alzheimer, lo dejó de reconocer a él y su familia dado que sintió que se le partía el alma.

“No me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano y bueno... a veces tampoco a mi madre, fíjate que siempre está con ella (...) Es duro la primera vez que no te reconoce, decir: ´-Oye, ¿quién soy? y te dice: ´-Pues me suenas, pero no sé ubicarte bien´, ahí se te parte el alma, es durísimo”, contó Bisbal en el programa español El Hormiguero.

Sin embargo, reconoce que, a pesar de que su padre olvidó muchas cosas, aún recuerda otras como la profesión a la que decidió dedicar su vida y sus raíces; siempre presta atención a los comentarios sobre el boxeo y la ciudad de Almería, donde nació Bisbal.

“Se acuerda muchísimo y se acuerda perfectamente que almeriense. Es muy fuerte ¿eh? Yo le digo: ´-Tenemos aquí al siete veces campeón de España en diferentes categorías... el granadino (relavito de la provincia española Granada)´, y él contesta: ´-No, almeriense´”, ahondó.

El músico español de 44 años habló por primera vez en marzo del 2023 sobre la enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron a su padre.

Además, el intérprete de Dígale estrenará un documental que celebra las dos décadas de su carrera, después de haber obtenido el segundo lugar en el reality show de talentos Operación Triunfo. También, relata distintos momentos de su vida desde sus inicios en la música.

La producción estará disponible a partir del próximo 17 de octubre y es una producción de la plataforma de streaming Movistar+.