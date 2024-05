Daniel Vargas: De chef y bailarín de ‘Dancing with the Stars’ a escalar el monte Everest

Este podría ser el desafío más importante al que se haya enfrentado el deportista e influencer costarricense Daniel Vargas. Este martes 14 de mayo el chef, quien ganó el programa Dancing with the Stars y mantiene una sonada relación con la presentadora Shirley Álvarez, comenzó su ascenso al Monte Everest, la montaña más alta del mundo.

En sus redes sociales, Vargas ha compartido detalles sobre su preparación para alcanzar la cima. De lograrlo, sería el segundo costarricense en lograrlo, después de Warner Rojas.

“La ascensión es riesgosa, ya sea para un profesional o no. No soy alpinista y no tengo intención de serlo. Sin embargo, soy un deportista de alto rendimiento y confío en mis capacidades físicas y mentales para enfrentar un desafío de esta magnitud”, comentó Vargas a principios de abril, durante una conferencia de prensa en la que anunció su desafío.

“Estoy entusiasmado y bastante seguro. Sin embargo, he hecho un pacto con mi familia: si llego a un punto en el que físicamente no pueda continuar, dejaré mi ego a un lado y regresaré”, agregó Vargas, quien en sus redes sociales se presenta como un Máster en Programación Neurolingüística, Experto en Psicología Positiva, Precision Nutrition Coach y Opex Coach.

A continuación compartimos algunas fotos de las diferentes facetas de Daniel Vargas.

El deportista e influencer Daniel Vargas viajó a Nepal a inicios de mayo para emprender la conquista de la cima del Everest. Ya dejó el campamento base y se dirige a la cima. (Instagram)

Desde hace varios años, Daniel Vargas y la presentadora de televisión Shirley Álvarez mantienen una relación de noviazgo. (Instagram)

Daniel Vargas mostró con sus seguidores parte de la preparación física de cara a escalar el monte Everest. (Instagram)

La pasión deportiva de Daniel Vargas muestra varias facetas, entre ellas destaca la práctica del crossfit. (Instagram)

Daniel Vargas y Shirley Álvarez han viajado juntos por varias partes del mundo. Ambos comparten su pasión por las vacaciones y también por el deporte. (Instagram)

Daniel Vargas ha escalado el cerro Chirripó junto a Shirley Álvarez. El deportista también ha conquistado cimas en Ecuador y Tanzania. (Instagram)

Daniel Vargas fue el ganador del programa 'Dancing with the Stars' en el 2022. Participó con la bailarina Alhana Morales. (Lilly Arce Robles.)

Daniel Vargas también se ha destacado como chef. Fue cocinero de la revista 'Sabores'. Foto: Archivo.

En el programa 'Conexión', de Repretel, también participó como presentador. (JOHN DURAN)

La cocina, uno de los grandes amores del chef y deportista Daniel Vargas. (Marcela_Bertozzi)