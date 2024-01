Cristina Saralegui reaparece y habla de su lejanía de la televisión: ‘No soy drogadicta’

Ha pasado más de una década desde que Cristiana Saralegui, conocida periodista y presentadora cubana, se alejó por completo de la televisión.

La comunicadora ha preferido tener un retiro tranquilo, alejada de las cámaras que tanto caracterizaron su carrera. No obstante, los rumores acerca de su vida privada siempre no se detienen.

Por ese motivo, la querida e icónica presentadora dio una entrevista al programa Despierta América, de Univisión, para hablar de cómo vive actualmente.

Cristiana Saralegui asegura que no sale mucho de su casa, pues optó por vivir una vida más hogareña.

“Quiero decirle a la gente que no se preocupe más. Pusieron un filtro mío, no de vieja –vieja estoy–, sino de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto, entonces (decían) que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma… No”, afirmó tajante.

Y continuó diciendo: “Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de tres estudios de televisión vamos a estar quebrados?”.

Contario a lo que se dice, la afamada presentadora de El show de Cristina reconoció que tiene una vida muy tranquila.

“No salgo mucho”, confesó.