Consuelo Duval acudió a un psicólogo y a un psiquiatra debido al robo en su casa

La actriz y humorista mexicana Consuelo Duval reveló recientemente a los medios de comunicación que, luego del robo sufrido en su hogar el 5 de diciembre, está recibiendo atención de un psicólogo y un psiquiatra.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la actriz informó que fue víctima de un acto delictivo perpetrado por una empleada de confianza, quien, en complicidad con dos individuos, sustrajo bienes de valor económico y sentimental de su residencia.

Duval admitió que los especialistas le señalaron las equivocaciones cometidas al contratar a una persona sin referencias conocidas, y ahora, con la investigación en curso, se descubrió que la empleada tenía antecedentes penales.

“Me tocó vivir a mí, en carne propia, lo que a muchos mexicanos les tocó vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta de que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba a mis perros, en complicidad con otras personas, entraron a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me costó ganar, además de algunas cosas de gran valía sentimental”, expresó.

En respuesta, Duval presentó una denuncia que ya está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y destacó la atención recibida durante el proceso.

“O sea, yo llegué a la Fiscalía y le dije al fiscal: ‘Ayúdeme, no sé qué está pasando. Yo nada más me dedicaba a hacer reír y no sé qué está pasando’. Y todos me trataron con un amor y un cariño de: ‘Consuelito, ¿un café? Ahorita vamos a ver’”, señaló.

Asimismo, aclaró que no ha utilizado su influencia como figura pública para agilizar la investigación: “Lo que les puedo decir es que, en ningún momento de mi vida, jamás utilicé mi nombre para que las autoridades trabajen más rápido”.

A pesar del dolor por la pérdida material, Duval resaltó que lo más impactante fue la traición de su empleada: “Una mujer que haga esto con otra, no me la esperé, ni que tuviera esa sangre fría... yo estoy aprendiendo mi lección, y mi lección es no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo, que no tenga antecedentes penales, y a mí me da coraje eso porque me digo: ‘¿Por qué no tuviste el cuidado, Consuelo?’”, expresó.

La actriz confesó que esta experiencia la llevó a buscar ayuda profesional debido a la inseguridad que experimentó, aunque aseguró que no tiene planes de mudarse de México.

“Fue muy impresionante para mí, me sacó de mi centro, me llevó a otro lugar y estoy trabajando para que este remolino de emociones que pasó en mi casa ya esté tranquilo otra vez. Estoy en terapia psicológica y psiquiátrica, y tratando de entender que el mundo es así”, destacó.

La entrevista con Duval tuvo lugar durante la ceremonia de los Premios Bravo, donde la actriz fue distinguida con dos galardones: Mejor Actriz del Año 2023 por su participación en Infelices por siempre, y Mejor Programa de Entretenimiento del 2023 por Netas divinas, programa en el que comparte créditos con Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun.

