Conozca algunas celebridades que se declararon no binarias

Anteriormente la actriz y cantante Demi Lovato compartió con sus fanáticos que era una persona no binaria, quiere decir que no se identificaba con un género masculino o femenino en concreto.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel, como sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, dijo en ese momento. “Compartir esto con ustedes ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí”, agregó Lovato.

La actriz y cantante Demi Lovato compartió con sus fanáticos que era una persona no binaria. (MIGUEL RIOPA/AFP)

Su mensaje fue de alguna manera ejemplo para que otros artistas también revelen y reflexionen acerca de su identidad. Precisamente, el cantante Sam Smith también hizo referencia al tema: “No soy ni femenino ni masculino. Floto en algún punto medio. A veces pienso como una mujer, a veces me siento y me pregunto: ¿quiero un cambio de sexo? (…) No creo que lo quiera”, dijo en una entrevista.

“Cuando conocí, leí y escuché hablar de las personas no binarias dije: ‘Diablos, ese soy yo. No binario es que no te identificas con un género, eres tu propia creación’”, declaró el músico inglés.

'No soy ni femenino ni masculino', aseguró Sam Smith. (Matt Sayles)

En el mismo marco de ideas se mueve la intérprete Miley Cyrus, que en varias ocasiones recordó que vive a la par entre lo femenino y lo masculino y que no se identifica con ser hombre o mujer. “No necesito que mi pareja se identifique con ello”, agregó en una entrevista en el 2015.

Miley Cyrus en varias ocasiones recordó que vive a la par entre lo femenino y lo masculino. (ANGELA WEISS)

A su vez, Emma Corrin, la actriz que interpretó a Diana de Gales en la cuarta temporada de la serie de Netflix The Crown, también dejó clara su posición al respecto en un mensaje de Instagram. Ella le contó al mundo que se percibe como no binaria con unas fotos en las que aparecía con una faja en su pecho (binders), que se usa habitualmente para disminuir la apariencia de los senos.

“Hace algún tiempo atrás, antes de comprar mi primer binder usamos vendaje de boxeo, gracias por capturar esto conmigo, muy íntimo, muy nuevo. Es todo un viaje, ¿verdad? Muchos giros y vueltas y cambios, ¡y está bien! Asúmelo”, escribió el año pasado.

Emma Corrin contó al mundo que se percibe como no binaria mediante sus redes sociales. (Des Willie/Des Willie/Netflix)

Como también le pasó a la modelo y actriz Ruby Rose, quien habló muchas veces acerca de los roles de género y dejó claro que se siente mejor dentro del grupo de género fluido. “Siento que todo depende de cómo me visto, cómo hablo, cómo me veo y me siento, y eso me hace feliz … Realmente me siento en un lugar más neutral”, dijo en una ocasión.

Ruby Rose habló muchas veces acerca de los roles de género y dejó claro que se siente mejor dentro del grupo de género fluido. (Ruby Rose se dio a conocer por su actuación en la serie 'Orange Is the New Black'. La Tercera)

