Comediante Ricky Gervais: ‘Soy gordo, viejo y voy a morir pronto’

Ricky Gervais tiene 60 años, recientemente estrenó en Netflix uno de sus shows titulado Ricky Gervais: SuperNature y en una entrevista con el programa británico The One Show fue claro y directo sobre su vida: “Soy gordo, viejo y me voy a morir pronto”, dijo el comediante.

Su intensa declaración dejó atónitos a los conductores del espacio -Alex Jones y Jermaine Jenas- quienes de inmediato lo corrigieron: “No, no lo estás”, dijeron.

“Lo estoy”, insistió el comediante. “Cada día estoy más cerca de la muerte”, dijo.

Es importante aclarar que Gervais no mencionó que estuviera enfermo ni nada por el estilo. Sin embargo, las declaraciones si generaron mucha extrañeza.

Después del incómodo momento, según informan medios como The New York Post y Daily Mail, la charla volvió a tomar su curso inicial: el show de Netflix con el que Gervais (creador de la exitosa serie The Office) concluyó que su estilo de humor es “tabú”.

“Desacredito lo sobrenatural y concluyo que la naturaleza es suficiente. No necesitamos unicornios, tenemos el pulpo. Es la naturaleza, la humanidad, las verrugas y todo. Lo mejor y lo peor de estar vivo”, dijo Gervais sobre el programa que ha sido criticado porque usa chistes de carácter transfóbico.

En una de las bromas, calificadas como inapropiadas, el comediante llama anticuadas a las mujeres que poseen útero porque a él le encantan las nuevas, las que tienen barba y pene; afirmando así que son precisamente esas características las que no las convierte en mujeres.