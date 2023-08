Cindy Villalta sobre su esposo Ítalo Marenco: “A veces se pasa, pero paso muerta de risa con él’

La expresentadora de televisión y creadora de contenido Cindy Villalta tiene más de una década de conocer a Ítalo Marenco, con quien está casada desde hace siete años. Desde siempre, el presentador de Repretel ha sido el mismo: bromista, ocurrente, hiperactivo y también buena persona, describe la esposa. La profesional en mercadeo habló de su matrimonio, uno en el que no faltan las travesuras y, de vez en cuando, algún susto derivado de un impulso de su esposo.

No hay semana en la que Ítalo Marenco no dé de que hablar. Sus redes sociales se han convertido en un diario en el que muestra sus idas al trabajo (ahora en scooter), su cotidianidad como papá y esposo, los gestos de ayuda para personas o animalitos y, de repente, hasta puede compartir un video en el que aparece golpeando con su cabeza una tabla con la intención de partirla. Él mismo ha dicho que en esas plataformas se muestra cómo es siempre. A este contenido se suman las bromas que hace, muchas veces, a su esposa.

Ítalo Marenco y Cindy Villalta suman siete años de casados. Fruto de su amor nació Irene, su única hija, y quien a veces regaña a su papá por tantas ocurrencias. (El estudio CR / Sisi Escalante - María José Morales)

Hace unas semanas, Marenco volvió a compartir un video editado en el que se muestra cómo, mientras su esposa está en la piscina, él llega y le entrega una naranja, seguidamente, en la imagen, lo que se ve es un monito sosteniendo la misma fruta. Una bromita más.

En esa misma línea, Villalta le contó a La Nación cómo es su día a día con un esposo, quien se caracteriza por su juguetona forma de ser.

“Eso es parte del encanto, de lo que me gustó de Ítalo. Normalmente, me gustaban los muchachos que tuvieran más energía que yo, que fueran más extrovertidos. Es como un plus porque soy más tranquila. Siempre se necesita el complemento. Ítalo a veces se pasa (risas), pero paso muerta de risa con él”, confió Villalta.

Las risas no faltan en su hogar; aunque también la preocupación llega cuando Ítalo tiene alguna de sus ocurrencias; acciones con las que Cindy no deja de sorprenderse, pero con las que ha aprendido a lidiar.

“Hay cosas muy peligrosas. Yo le digo: ‘¿por qué hacés eso?’ Él no lo piensa, nada más lo hace, que fue el caso de la tabla que golpeó con la cabeza”, agregó Cindy.

“La bromita del mono me da risa. Esa vez estaba cuidando a Irene en la piscina. Me dice: ‘sostenéme esto’. No sabía que era para hacer el montaje. Ni siquiera él lo edita, lo manda a editar porque lo vio y lo quiere hacer con la esposa. Se toma tiempo para eso”. — Cindy Villalta

Una cucharada de su propia medicina Copiado!

Ítalo Marenco empezó a tener fama de bromista, sobre todo, por asustar a sus compañeras del programa Giros. El exfutbolista se esconde y de repente las sorprende. A Cindy nunca se lo hace, más bien, en casa ella es la que le ha dado, cómo dicen, una cucharada de su propia medicina al travieso conductor.

“Él no me asusta. Más bien el asustado es él. Antes lo asustaba mucho. Me hace gracia porque ahora con Giros a todas sus colegas las asusta, pero yo antes lo asustaba a él en la casa: se asusta fatal (risas). Eso es algo que no saben los compañeros. Vieras que vacilón. Como siempre es despistado, no se da cuenta de nada, de sí algo está acomodado diferente. Es buenísimo para asustarlo”, reveló.

Más que bromas, sustos Copiado!

Ítalo Marenco nunca le ha hecho una broma pesada a su esposa. Eso sí, hay un tema que la ha mortificado y es cuando Ítalo se ha metido durante las transmisiones de fin de año, de Repretel, al redondel de toros y se ha hincado a retar a esos animales.

Más allá de los chistes que hace Ítalo diciendo que su esposa “lo va a mandar a dormir al sillón”, Cindy reconoce que le ha afectado cuando su esposo se ha arriesgado de esa manera.

“Lo que más me ha afectado, hablando de las cositas que Ítalo hace a veces, es el tema de los toros, porque no es jugando. Yo siempre he tenido respeto a ese tipo de cosas. Me da miedo. Las personas no quedan bien después de la embestida de un toro y los únicos que quedan bien es por mucha suerte”.

El tema lo han conversado desde que eran novios y, finalmente, Cindy llegó a una determinación: confiar en que Dios lo proteja.

“La mamá (doña Roxana Campos, quien falleció en noviembre del 2020) le dejó de hablar tres meses porque se le metió a un toro una vez. A mi mamá se le sube la presión. Todos se preocupan mucho por él. Realmente es fuerte (la situación)”, comentó Cindy.

Villalta afirma que es muy probable que Ítalo no vuelva a metérsele a los toros, pues le hizo la promesa a don Álvaro Marenco, su papá, quien murió en febrero pasado.

“Ya eso es algo más fuerte e importante”.

Ítalo Marenco y Cindy Villalta se conocen desde hace más de una década. Juntos han pasado por momentos especiales, divertidos y muy duros, como la muerte de los padres del presentador. (Melissa Fernández)

Familia feliz Copiado!

Cindy e Ítalo son papás de Irene Marenco Villalta, quien en noviembre cumplirá cinco años. En redes sociales no faltan las bromas en las que la niña ha sido partícipe. Uno de los videos más vistos es uno en el que Ítalo lleva a su hija en un carrito y la suelta para que ‘vaya sola al mar’. Mientras el auto de juguete rueda, Cindy corre para alcanzar a la pequeña, quien claramente va sujetada.

Durante la premier exclusiva de la película 'Barbie', en Nova Cinemas Escazú, Cindy Villalta conversó con 'La Nación' sobre su vida matrimonial. (Lilly Arce Robles.)

La mamá cuenta que la niña es muy activa y se parece tanto a ella como a su papá. Eso sí: es más analítica y piensa las cosas antes de hacerlas, aseguró.

“A veces hasta lo regaña. Con lo de la tabla le dijo: ‘papá, por qué hiciste eso, no hagas eso’.

“La verdad es que Ítalo es superlindo. Tiene cosas que te hacen ser más optimista frente a la vida. Con él es una por otra”.

Algunas de las “tortas” de Ítalo son subidas por Cindy a TikTok, eso sí, días después de asimilar el “por qué hace esas cosas”.

Actualmente, Cindy, quien por muchos años fue presentadora de televisión, trabaja en el área administrativa y de mercadeo de una empresa. Además, genera contenido en sus redes sociales. Ambos empleos le permiten estar más con la pequeña Irene y disfrutar en familia.

Ella resumió cómo es la vida matrimonial al lado del bromista y sonriente presentador. “El matrimonio es lindo, a mí me encanta. Es una sociedad. Al final es como si fuera un trabajo donde se necesita estrategia, responsabilidad, compromiso, amor y muchísimas cosas. Siempre habrá cositas, pero como Ítalo es tan llevadero, tan buena persona, hombre, papá y esposo, la mayoría son positivas”.