Christina Aguilera preocupa a fans por su delgadez

Christina Aguilera ha vuelto a ser el centro de atención por su apariencia física. Recientemente, la cantante compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde su figura más delgada ha generado una ola de comentarios y preocupaciones entre sus seguidores.

En un video, Aguilera, de 43 años, luce una prenda ajustada de una pieza en color negro y botas altas, mientras está en un gimnasio. La diferencia física en comparación con fotos anteriores fue notoria, lo que desató una avalancha de reacciones en redes sociales. “¿Está bien Christina?”, “Parece demasiado delgada”, son algunos de los comentarios que reflejan la preocupación de sus fanáticos, informó la revista People en español.

La especulación no tardó en surgir, con algunos seguidores sugiriendo que su pérdida de peso podría estar relacionada con el uso de medicamentos como el Ozempic, popular entre algunas celebridades para adelgazar. Sin embargo, no hay evidencia que confirme esta teoría y la artista no ha hecho declaraciones al respecto.

Aguilera ha sido abierta en diversas ocasiones sobre las críticas que ha recibido por su físico a lo largo de su carrera. En una entrevista reciente, la cantante afirmó que ha aprendido a ignorar las opiniones de los demás sobre su cuerpo. “No voy a tomar en serio su opinión”, aseguró la estrella, quien ha sido blanco de comentarios tanto por estar delgada como por haber aumentado de peso en el pasado.

A pesar de la preocupación de algunos, hay seguidores que elogian el cambio físico de Aguilera y destacan que se ve feliz y saludable. “Independientemente de su peso, lo importante es que ella está bien”, señalaron varios fanáticos.

Christina Aguilera, quien ha mantenido una exitosa carrera en el pop por más de dos décadas, siempre ha lidiado con las presiones de la industria respecto a su imagen corporal. No obstante, parece que en esta etapa de su vida, la artista ha decidido enfocarse en su bienestar personal y dejar de lado las críticas.