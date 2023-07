Chef Sophia dará a luz este 1.° de agosto: ‘Para cuidarnos a la bebé y a mí será por cesárea’

Este 1.° de agosto Juliana Zoch Rodríguez llegará al mundo. La primera hija de la chef Sophia y su esposo Ricardo nacerá por medio de una cesárea, según contó la mamá.

Si bien la decisión de cómo será el parto es muy personal, el tema de la cesárea tiene un contexto relacionado con la salud de la chef, a quien en el 2016 le extirparon un tumor del cerebro. Sophia Rodríguez ha compartido diferentes detalles de su proceso con sus miles de seguidores.

Quedan pocas horas para que Ricardo Zoch y Sophia Rodríguez tengan en sus brazos a su hija Juliana. Foto: Sissi Escalante/ Instagram @sophielachef (Instagram)

Recientemente, Sophia, quien está solo a horas de convertirse en mamá, respondió a varias preguntas de sus seguidores en Instagram, entre ellas, la razón que hizo que ella y sus médicos decidieran que lo mejor era una cesárea debido a su condición.

“Soy operada de tumor cerebral que me quitaron en 2016 y producto de ese tumor tengo una condición que es dolor de cabeza, que me puede dar 40 veces al día, súbito, del lado izquierdo de la cabeza. Es eléctrico, horrible”, dijo.

Rodríguez continuó: “El punto es que he intentado montones de tratamientos, he ido a diferentes médicos y hemos hecho demasiados abordajes, pero con el embarazo empeoró. Conforme la bebé fue creciendo, cada vez son peores (los dolores), producto de ese dolor, la decisión del cuerpo médico es que no puedo pujar. Sería muy riesgoso y un poco traumático para el parto. La decisión para el parto es cuidarnos a la bebé y a mí con una cesárea para que todo sea más controlado”.

Rodríguez contó que no ha hablado mucho de sus dolores de cabeza porque el tema es complejo de comprender, además, ella procura enfocarse en lo positivo de su proceso.

“He aprendido que donde está el enfoque de uno ahí está también la energía. Mi energía prefiero dedicarla a cosas positivas, a proyectos, a ideas vacilonas, a cosas que hagan reír, ejemplos que inspiren, a ocurrencias que comparto por aquí, etcétera”, detalló.

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo han vivido con mucha alegría cada etapa del embarazo.

Ejemplificó que, durante la grabación de una receta, tuvo que detenerse para respirar y recuperarse de un dolor que en el momento “paraliza”.

“La gente que trabaja conmigo está acostumbrada a verme así y claro, son supercomprensivos, pero ustedes nunca se dan cuenta. Esto es prueba que las redes sociales muestran solo una pincelada de la vida y que todos tenemos luchas que los demás desconocen. No me victimizo nunca con esto, simplemente lo comparto para motivarles a que pongan su energía en las cosas que sí están en su control y que les distraen de las dificultades”, escribió.

Tal y como dijo a La Nación en una entrevista anterior, hay dificultades durante el embarazo de las que no siempre se hablan.

“Honestamente es un proceso muy bonito, pero sí tiene algunas cosas que no te dicen. La consecuencia del embarazo (el nacimiento), lo que se va a vivir, trae demasiada alegría y permite sopesar la parte difícil que está y no se puede negar”, dijo la presentadora de Qué buena tarde, de Teletica.

Sobre el proceso de embarazo, Rodríguez escribió en su Instagram que “lo amó”.

“Haciendo un balance siempre es mucho más lo positivo, lindo y emocionante que lo negativo y duro. Inclusive, en mi caso, viviéndolo acompañado de algo que muy pocas podrán entender (los constantes dolores de cabeza). Es la época de mi vida donde he sentido más amor”.