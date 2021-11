¡Chao Kanye West! Kim Kardashian encontró un nuevo y más joven amor

Luego de que a principios de este 2021 se confirmara el inminente divorcio de su esposo Kanye West, la modelo y empresaria Kim Kardashian había mantenido un bajo perfil en cuanto a su situación sentimental, al menos hasta ahora.

El medio especializado Page Six ha confirmado que la socialité mantiene una relación amorosa con Pete Davidson, humorista del afamado programa de comedia Saturday Night Live (SNL), tal y como ya se sospechaba.

Los rumores surgieron a principios de octubre, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians y el exprometido de Ariana Grande se besaron durante un sketch de SNL, en el Kim participó como invitada.

La pareja compuesta por Kim Kardashian y Pete Davidson fue vista a finales de octubre mientras subían a una montaña rusa en el sur de California. Foto: tomada de PageSix

Posterior a eso Kardashian, de 41 años, y Davidson, de 28, fueron vistos el 29 de octubre tomados de la mano mientras paseaban por Knott’s Scary Farm, un parque en el sur de California. Allí subieron juntos a una montaña rusa y fueron fotografiados por los paparazzis.

Además, de acuerdo con Page Six, el actor también invitó a la modelo a una cena privada en el techo de Campania en Staten Island, donde “pudieron disfrutar de una cena romántica sin seguridad”.

Adicionalmente, a inicios de noviembre Kardashian y Davidson se unieron a un grupo de amigos para cenar en el lujoso restaurante Zero Bond, en Nueva York. La pareja llegó por separado, Pete primero y luego Kim, vestida con gafas de sol Balenciaga y un vestido negro, según cuentan distintos medios. Días después asistieron juntos a una fiesta de cumpleaños.

“Estaban sonriendo y riendo mucho. Parecían genuinamente afectuosos el uno con el otro”, dijo una fuente a Page Six.

[ Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos en tres citas esta semana ]

Días atrás una fuente le dijo a ese mismo medio que “a ella le gusta” el comediante.

Mientras que otro informante también le dijo a E! que “Kim piensa que Pete es gracioso”.

“Pete es bastante encantador y ella entiende totalmente el encanto. A Kim le encanta que se rían todo el tiempo que están juntos y ella disfruta mucho pasar el rato con él”, dijo la fuente confidencial.

Kim Kardashian y Pete Davidson serían la nueva pareja de Hollywood. (Captura)

De hecho, la familia Kardashian Jenner ya conocería a la nueva conquista de Kim, pues en unas fotografías que circulan en redes sociales se puede ver a Davidson junto a la madre del clan, Kris Jenner, en la casa de esta, en Palm Spring. Ambos vistiendo pijamas similares.

Kim Kardashian solicitó su divorcio de Kanye West el pasado mes de febrero. Juntos son padres de North, Saint, Chicago y Psalm West.