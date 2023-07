Cardi B golpea a DJ y fan en conciertos con un día de diferencia

Cardi B sorprendió a sus fans al protagonizar circunstancias violentas durante su reciente presentación en Las Vegas. Primero, arremetió contra un DJ encargado de musicalizar el evento y al otro día propinó un golpe a uno de sus seguidores que le lanzó una bebida.

En redes sociales, los internautas no justifican su accionar, pues afirman que la propia rapera les pidió a los presentes que le derramaran agua encima para refrescarse del intenso calor que hacía antes de que iniciara su presentación.

En semanas recientes, el comportamiento de la intérprete de WAP fue objeto de polémica. Tras el lanzamiento de Jealousy, su colaboración con su esposo Offset, se especuló que busca generar controversia para posicionar su nueva canción en las listas de reproducción.

Sin embargo, lo que centró la atención no fue el sencillo en sí, sino su agresividad en respuesta a inconvenientes ocurridos durante sus recientes espectáculos.

Cardi B golpeó a fan

El sábado, en Drai’s Beach Club, mientras cantaba su éxito I like it, Cardi B fue captada lanzando el micrófono al DJ responsable de reproducir sus pistas. Su enojo, según se alega en redes sociales, se originó por fallas de sonido durante la presentación, lo que evidenció que en varias ocasiones utilizó el playback o sincronía de labios, donde no cantaba en vivo.

El incidente con el DJ pasó relativamente desapercibido en un principio, pero tomó relevancia al día siguiente cuando la rapera reaccionó de manera similar hacia un fan que le arrojó líquido mientras interpretaba Bodak yellow.

Al recibir el golpe, ella expresó su sorpresa y lanzó el micrófono hacia el supuesto agresor, mientras su equipo de seguridad intentaba acercarse a él. Nuevamente, se pudo apreciar que no estaba cantando en vivo, ya que su voz seguía sonando aunque ya no sostenía el micrófono.

A pesar de que algunos seguidores de Cardi B no justifican la acción del fan, otros comentarios de asistentes al show reflejan que esperaron pacientemente dos horas bajo el intenso sol antes de que la cantante comenzara la presentación. Además, aseguran que ella misma les solicitó que la refrescaran con agua durante el concierto, por lo que creen que el admirador no tuvo mala intención.

Hasta el momento, Cardi utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre estos incidentes, enfocándose en la promoción de su nuevo sencillo.

Cardi B golpea a DJ

LEA MÁS: Hombre demanda a Cardi B por usar su tatuaje en un álbum

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.