Cantante Lilly Allen vende fotos de sus pies en la plataforma Only Fans

Lily Allen incursionó en la venta de contenido a través de la plataforma digital Only Fans. Foto: Archivo

La cantante Lily Allen, quien también es compositora y presentadora, decidió incursionar en un nuevo negocio: la venta de fotos de sus pies. La británica anunció esta noticia en una historia en su perfil de Instagram, en la que brinda el enlace a su cuenta de Only Fans.

Además, la artista invitó a suscribirse a su cuenta en un post en X (anteriormente Twitter) en el que cita un artículo de prensa. Según comenta, la idea surgió a raíz de la buena calificación que tiene en el sitio web Wikifeet, el cual recoge fotos de los pies de personas famosas y los usuarios les dan una calificación.

“Tengo una señora que viene y me hace las uñas. Me informaron que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro. Mis pies están bastante bien valorados en internet”, declaró Allen durante un episodio de su podcast Miss Me? hace unas semanas.

En este programa, el cual codirige con Miquita Oliver, la británica también bromeó con dejar el podcast si pudiera poner a la venta contenido de sus pies. Ahora, esto es toda una realidad para la intérprete de Smile.