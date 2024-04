Ignacia Fernández, una de las 30 candidatas a ganar el certamen de belleza Miss Universe Chile 2024, causó sorpresa al demostrar su faceta artística como cantante de Death Metal.

La chilena, de 25 años, es vocalista y fundadora del grupo Decessus, y en los últimos días se volvió viral en las redes sociales gracias a un extracto de su entrevista en el programa radiofónico Desayuno de Campeones, en el que da una muestra de su canto gutural.

Candidata a Miss Universe Chile canta ‘death metal’

Según comenta la vocalista, quien representará al barrio chileno de Los dominicos en Miss Universe Chile, a raíz de esta exposición mediática ha recibido críticas que van desde asumir su situación económica hasta asegurar que no es ‘metalera’ por vestirse de colores.

“A los 23 años me vestí entera de negro, con bototos, ecocuero, tachas... tuve el pelo de colores, me rapé la cabeza; ya lo hice y ya no quiero. Oye, tengo una parka (abrigo) rosada, me encanta ¿Y qué? Eso no define si soy más o menos metalera”, expresó en el espacio Café con Nata, del medio Súbela Radio.

Además, Fernández recordó una anécdota; que sucedió en el concierto que la banda Gojira ofreció en 2022 en el Teatro Caupolitán (Chile). Ese día utilizó su abrigo rosado, lo que, según comentó, la convirtió en la única persona en no vestir de negro.

“Probablemente soy más metalera que todos esos gallos juntos. No por ser un gallo con una chaqueta de jeans, lleno de parches, que va a tomar cerveza todo el día, es más metalero que yo”, declaró.