Canción de Shakira y Bizarrap ya tiene coreografía oficial y un tutorial

El éxito del año hasta el momento, la BZRP Music Sessions #53 —en la que la cantante colombiana, Shakira, arremete contra su expareja, Gerard Piqué , y la novia actual de él, Clara Chía— ya tiene una coreografía oficial.

Se trata de una serie de pasos para un extracto de la canción, a esto se le conoce como trend y se suelen popularizar en TikTok, la plataforma de videos cortos.

La barranquillera compartió el tutorial, que creó el usuario @sergiopovedaa, en su cuenta de Instagram con el fin de que los seguidores que deseen puedan grabarse mientras bailan la canción, producida por el argentino Bizarrap y que ya alcanzó los 135 millones de visualizaciones en Youtube.

Sergio seleccionó la estrofa en la que Shakira aparentemente hace referencia a la jalea que se gastaba en su casa cuando ella no estaba, y que no le gustaba a Piqué; es decir, que alguien más estaba frecuentando su hogar cuando ella no estaba. Supuestamente, así la colombiana descubrió la infidelidad.

“Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique”, se le escucha a Shakira.

El baile oficial, en que aparece Sergio junto a otros dos bailarines, ya cuenta con más de un millón de “me gusta”, 6.000 comentarios y 8,1 millones de visualizaciones en TikTok. Incluso, el bailarín publicó otro audiovisual en el que baila el hit junto a su madre. “Si mi madre puede bailar nuestro trend, tú también”, escribió.

A continuación el video del trend oficial y su respectivo tutorial.