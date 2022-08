Britney Spears y los motivos por los que sus hijos se niegan a verla

El 2022 parece que ha sido un buen año para Britney Spears. Se casó con el modelo Sam Asghari, compró casa nueva y disfruta del fin de su tutela. Sin embargo, no todo es color de rosa para la cantante.

En una reciente entrevista con el Daily Mail, Kevin Federline, exesposo de Britney y padre de sus hijos Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años, respectivamente, aseguró que los jóvenes han preferido estar alejados de su madre. Esta es una decisión que tomaron hace varios meses atrás.

“Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento”, dijo Federline al medio británico.

Britney Spears tiene muchos meses sin ver a sus hijos. (VALERIE MACON/AFP)

De hecho, Kevin reveló que los jóvenes prefirieron no asistir a la boda de su madre con Asghari, de 28 años, y que él respetó su decisión. Según recalcó al medio, tanto Sean Preston y Jayden James “estaban felices por ella, pero decidieron que, como no la estaban viendo en este momento, tomaron la decisión de no ir a su boda”.

El productor musical, de 44 años, dijo que para sus hijos adolescentes no ha sido fácil entender la tutela, los problemas familiares de Britney y las frecuentes noticias de la intérprete de Baby One More Time, y se las ha tenido que ingeniar para que los jóvenes se mantengan al margen de los constantes líos de su madre.

“Todo esto ha sido difícil de ver, más difícil de vivir, más difícil de ver pasar a mis hijos que cualquier otra cosa (...). Ha sido duro. Es lo más desafiante que he tenido que hacer en mi vida”, detalló a Daily Mail.

Y agregó en esa entrevista: “Han tenido muchas preguntas al respecto (...). No sé si puedo responderles todas, pero solo traté de explicarles que tu madre necesitaba ayuda, ya sabes, y la gente estaba en juego para tratar de que eso sucediera, para mejorarlo”.

No obstante, Federline afirmó al medio que para los jóvenes lo más difícil ha sido ver las publicaciones que hace su madre en redes sociales, específicamente en Instagram, donde la princesa del pop, de 40 años, suele subir fotografías semidesnuda.

En declaraciones al Daily Mail, Kevin dijo que tuvo que disculparse con los adolescentes por cualquier comentario que recibieran al respecto de las fotografías de su mamá.

Kevin Federline y Britney Spears estuvieron casados entre el 2004 y el 2007. (DANNY MOLOSHOK)

“Trato de explicarles: ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro” (...). No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria”, aseguró en la entrevista el padre.

Se defiende

Britney Spears no se quedó callada luego de la polémica entrevista que dio su exesposo, con quien estuvo casada entre el 2004 y el 2007.

La intérprete de Toxic recurrió a Instagram para referirse a la negativa de sus hijos de convivir con ella.

“Es triste escuchar que mi exesposo ha decidido discutir sobre la relación que tenemos mis hijos y yo. Como todos sabemos, los adolescentes no son fáciles para nadie”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Me preocupa el hecho de que la razón se base en mi Instagram. Pero esto no tiene nada que ver, fue mucho antes de que usara la red social. Les di todo”.

La cantante finalizó diciendo que ha sido “doloroso”.

Además, Asghari también decidió hablar en favor de su esposa y defenderla de las palabras de Federline.

“Es irresponsable hacer esa afirmación públicamente sobre su distanciamiento con los niños. Ellos son muy inteligentes y pronto cumplirán 18 años, tomarán sus propias decisiones y finalmente podrán darse cuenta de que la parte ‘difícil’ fue tener un papá que no funcionó mucho como un modelo a seguir durante más de 15 años”, publicó en Instagram.

Aunque en un principio la crianza de los niños era compartida en partes iguales, con la tutela de Jamie Spears, Britney perdió un porcentaje y desde entonces Jayden James y Sean Preston viven con su padre.