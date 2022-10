Brenda Muñoz viaja al Miss Grand International y pide a Costa Rica que vote por ella

Con cuatro maletas y mucha ilusión, la modelo costarricense Brenda Muñoz partió el viernes 30 de setiembre rumbo a Indonesia para participar en el concurso internacional de belleza Miss Grand International, en el que tomarán parte más de 70 candidatas de diferentes países.

Ella será la representante tica tras ser coronada el pasado jueves 7 de julio como Miss Grand Costa Rica, uno de los certámenes de belleza más relevantes del medio local.

La guanacasteca, de 28 años, asegura que se preparó mucho para poder desempeñar un buen papel en este concurso y dejar el nombre del país en alto. Por ejemplo, se aprendió varias coreografías, pues debe mostrar su talento en el baile durante la competencia.

Brenda Muñoz considera que está preparada para desempeñar un buen papel en el Miss Grand International 2022. (Marvin Caravaca)

Además, revela que además de vestidos, zapatos y maquillaje para las diferentes ocasiones, entre sus maletas lleva también café para regalarle a sus compañeras y a la organización.

“Este es un sueño y una realización personal por la que he trabajado durante muchísimos años y tener la oportunidad de estar rumbo a este certamen internacional es el resultado de mucha dedicación. Entonces yo lo veo como un regalo de la vida por todo lo que me ha costado y me he esforzado, y obviamente que voy a dar todo de mí porque ha sido un sueño que me ha costado mucho”, afirma.

Brenda, quien fue virreina en el Miss Costa Rica 2019, comenzó en los certámenes de belleza a los 18 años, cuando dejó Guanacaste y se instaló en San José con el propósito de aprender a modelar y empaparse de este tipo de concursos.

Ahora ve el Miss Grand International como la culminación de una etapa y quiere que sea inolvidable. Por ello, busca que los costarricenses la apoyen, pues en este certamen los votos del público en redes sociales son muy importantes para que las aspirantes a la corona puedan avanzar en la competencia.

“Yo siento que me va a ir muy bien, me he preparado muchísimo. Eso sí, las votaciones son muy importantes, porque la organización toma mucho en cuenta el apoyo que se le da a la candidata en Facebook y en Instagram y eso para mí es muy complicado, porque hay países con mucha población, entonces yo sé que es un poquito difícil quedar entre las primeras, pero estoy haciendo todo lo posible por estar entre las más votadas, y para eso necesito el apoyo de los costarricenses”, comenta.

Brenda explica que este apoyo consiste en darle “me gusta” a las fotos que aparecen de ella en las redes sociales del Miss Grand International.

La final del concurso de belleza será en Indonesia el martes 25 de octubre.