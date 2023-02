Belinda intenta hacer una gracia en concierto pero no le salió bien

La cantante fue Belinda fue la encargada de inaugurar La gran feria de la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario, el viernes. Sin embargo, al dar inicio al concierto, la vocalista no se imaginaba que, entre la concurrencia, estaba presente uno de sus fanáticos más fieles y jóvenes, pues un pequeño de aproximadamente seis años asistió al recital en búsqueda de entregarle un dibujo de unicornio que hizo en su honor.

Cuando la cantante se percató de la presencia de su seguidor, luego de que este le lanzara el dibujo al escenario, no dudó en solicitar a su equipo de producción que ayudaran al pequeño a que llegara hasta ella, mientras sus fans gritaban eufóricos.

Fernando, el pequeño fan de la cantante, llegó al escenario con una sorpresa de Belinda, pues le expresó que se convirtió en su nuevo galán, ya que estaba tan acostumbrada a que los medios de comunicación le inventaran relaciones que, en esta ocasión, sería ella quien iniciaría el rumor de que un nuevo amor había llegado a su vida.

“Como todos los días me inventan uno nuevo… tú eres el más guapo”, le dijo a Fernando, mientras estaba sentada de cuclillas frente a él. No obstante, las insinuaciones no fueron de la gracia de Fernando. En medio de la conversación, —que se viralizó en redes sociales— Belinda le preguntó si se quería casar con ella, y aunque demostró ser uno de sus seguidores más fieles, el pequeño rechazó a la cantante con un tajante “no”.

Luego, Fernando no perdió la oportunidad de halagarla, con el objetivo de que la cantante no se sintiera mal, al expresarle que era muy bonita y muy parecida a su madre, Belinda Schüll, quien también se encontraba en el recinto, apoyando a su hija detrás de bambalinas acompañada de Ignacio Peregrín, su marido y padre de sus dos hijos.

“Pero eres muy linda, y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá”, expresó su fan, generando los suspiros de las y los presentes al show. Aunque la cantante no se dio por vencida tan fácilmente, al indicarle que quizá podrían hablar nuevamente de matrimonio dentro de los próximos 15 0 20 años, Fernando, muy convencido, volvió a negarse a tal petición, por lo que la intérprete no le quedó de otra más que dedicarle Mi bella traición y dar continuidad al concierto, el cual finalizó pasada la medianoche.

