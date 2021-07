Basquetbolista Karina Gaitán se coronó como Miss Piel Dorada Internacional

Karina Gaitán ha encestado muchas veces en favor de su equipo de básquet. Esta vez, la deportista "marcó muchos puntos" pero en otro "campo de juego": un certamen de belleza. La joven de 19 años se coronó como la nueva Miss Piel Dorada Internacional, el pasado 16 de abril.

"Desde que llegué fui optimista, carismática y sincera. Siempre me enfoqué en mí y no me fijaba en lo que hacían las otras compañeras", mencionó.

Karina es la sucesora de la nicaragüense Katherine Guadamuz, ganadora del año anterior. La gala final del concurso se realizó en Tapachula, México.

Con su 180 m de estatura, Karina Gaitán se impuso ante sus 11 contrincantes en el Miss Piel Dorada Internacional. (Reinas de Costa Rica para LN)

Camino

Con 19 años, la modelo costarricense cuenta con experiencia en certámenes de belleza. El año anterior ganó el Miss Centroamérica, que se realizó en Nicaragua; además, Karina ha participado en otros concursos en los que asegura haber "ganado experiencia".

Con total convicción, afirma que su ímpetu y personalidad son un reflejo de cómo fue criada desde que era una niña.

"Desde el principio iba superdecidida a ganar, confiando en mis fortalezas y teniendo cuidado con mis debilidades. Siempre he sido una persona muy decidida. Psicológicamente, iba muy confiada en mis atributos físicos y mentales. Mis papás desde pequeña me impulsaron, vengo de una familia cristiana evangélica. Mi familia siempre me ha apoyado: ese respaldo y la ayuda de Dios es lo que me ha ayudado a crecer inmensamente", aseveró.

La constancia y disciplina son otros factores que han impulsado tanto su carrera en el modelaje como su desempeño en el básquet, deporte con el que también ha representado al país internacionalmente. En el ejercicio de ambas pasiones, Karina comentó que trata de controlar sus emociones, pues a veces la alegría la lleva hasta las lagrimas, una expresión que, según ella, refleja debilidad.

"Con mis compañeras siempre me llevé bien, hubo muy buena relación, pero con quien mejor me llevé y a quien considero mi mejor amiga de certámenes de belleza es a la compañera de Guatemala, Emily Miranda; justo ahora estoy en su casa, en Guatemala", contó.

El próximo 20 de abril Karina arribará al país con la intención de continuar con su preparación en la organización que la respalda: Reinas de Costa Rica. La meta de la estudiante de Administración de Empresas es seguir participando en concursos que la proyecten internacionalmente.

"Aspiro a participar en un Miss Costa Rica para llegar al máximo concurso que es Miss Universo. También me encantaría estar en un Miss Eco Universe o Miss World; por ahora vamos paso a paso", aseguró.

"Esta corona del Miss Piel Dorada Internacional es un impulso para mi vida y para las metas que tengo: quiero crecer como persona y como mujer, seguir creyendo en mí y saber que soy capaz de hacer muchas cosas. Ahorita sé que a mis 19 años voy avanzando", dijo.

En los próximos meses, Gaitán planea entrar a estudiar Fisioterapia como segunda carrera. "Sé que puedo llevar de la mano ser reina de belleza con mis carreras. Mi papá me dijo que la belleza se termina".