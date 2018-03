Me ha costado mucho, bueno, a quién no le cuesta todo. Yo desde carajilla me prometí siempre ser honesta, no solo conmigo sino con las demás personas. De hecho mis papás ‘me detestan’ porque siempre les digo la verdad. Hasta las cosas que no quieren oír. Desde que me independicé dije: ‘para qué voy a mentirles a mis papás acerca de si me quiero pegar la fiesta o de si me gusta una güila o sea, para qué si yo me pago mi vida, para qué me voy a andar escondiendo’.