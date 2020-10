“Yo tenía que venirme en un vuelo que salía de la Ciudad de México a las 6:25 a. m., la persona que me iba a llevar no respondió porque era domingo, entonces yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba, me fui a la calle por miedo a perder el vuelo”, explicó. Mujica continuó su relato: "Camino en una zona cerca de Polanco, dos cuadras, tomo un taxi de la calle, me subo y el señor se volteó y me puso una navaja entre las piernas y me dijo: ‘No te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito que me ayudes’.