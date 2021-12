Autoridades creen que Alec Baldwin tiene en su celular información clave sobre accidente mortal

Las autoridades de Santa Fe, Nuevo México, obtuvieron una orden de registro para tener acceso al teléfono del actor Alec Baldwin, quien está siendo investigado por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante el rodaje de la película Rust.

De acuerdo con el New York Post, en la oficina del alguacil de esa localidad creen que en el celular del actor y productor del filme hay conversaciones claves sobre los hechos, que acabaron con la muerte de Hutchins.

El pasado 21 de octubre, en el rancho Bonanza Creek, Baldwin disparó un arma cuando ensayaba una escena de la película Rust e hirió a Hutchins, quien murió minutos después luego de ser trasladada en helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México.

Alec Baldwin ha insistido en que él no apretó el gatillo. (ANGELA WEISS/AFP)

El medio estadounidense obtuvo un documento en el que asegura que las autoridades emitieron la orden judicial, pues previamente el actor se negó a entregar su teléfono alegando que para ello necesitaban un documento oficial.

[ Alec Baldwin: “Si sintiera que fui responsable podría haberme matado...” ]

Además, se encontraron una serie de correos electrónicos entre Baldwin, de 63 años, y la encargada de armas de la cinta Hannah Gutiérrez-Reed. En estos hablaban del tipo de armas que iban a usar en el set de grabación.

En la declaración jurada a las autoridades, Gutiérrez-Reed dijo que Baldwin “pidió una (pistola) más grande”. Además, detalló que “no creía que nadie en el set de filmación fuera tan malicioso” para introducir una munición real.

Alec Baldwin Halyna Hutchins (al centro) fue la víctima mortal del accidente ocurrido en el set de grabación. (Instagram)

A inicios de este mes, Alec Baldwin dio una entrevista a ABC News, en la que habló por primera vez de lo ocurrido en el set de grabación.

“El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo, nunca apreté el gatillo. No, no, no, no, no. Nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo”, insistió Baldwin.

Entre lágrimas, Baldwin dijo que en el plano personal la tragedia fue lo peor que le ocurrió, añadiendo que a nivel profesional no se imagina realizando otra película con armas.