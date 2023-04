Así se veía Karol G antes de ser editada por la revista mexicana GQ

El pasado jueves salió la más reciente edición de la revista GQ México, el brazo latinoamericano de una publicación masculina estadounidense que desde 1957 escribe sobre estilo de vida, moda, viajes, salud, sexo y otros temas.

En su portada esta vez, la protagonista es Karol G, quien con su álbum, Mañana será bonito, consiguió ocupar los primeros lugares a nivel mundial de distintas plataformas de música. De hecho, debutó #1 en la lista Billboard 200.

La artista paisa le otorgó una entrevista a Paula Mejía y fue fotografiada por Donna Trope, pero tal sesión fue ámpliamente criticada en redes sociales. La propia Karol G se pronunció afirmando que no estaba de acuerdo con la edición hecha sobre las imágenes.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, empezó diciendo.

La cantante enfatizó lo feliz que la hizo ser parte de la revista, pero también aclaró que nunca estuvo de acuerdo con las ediciones y “no hicieron nada al respecto”: “Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, fue su reflexión.

Lo anterior, en concordancia con el mensaje de amor propio que constantemente comparte en sus plataformas.

Sus seguidores no dudaron un segundo en llenar su publicación de comentarios de apoyo y le recordaron que no necesita ningún retoque. De hecho, indagaron tanto que dieron con fotografías del detrás de cámaras en las que se ve a “La Bichota” luciendo el mismo vestido verde, su cabello largo y rojo, y, por supuesto, sin arreglos hechos digitalmente.

Por su parte, la revista eliminó las publicaciones hechas en redes sociales en las que aparecía Karol G. Sin embargo, la entrevista sigue al aire y no existe algún comunicado por parte del equipo.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.