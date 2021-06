“Cuando estaba mejor, más coherente, un día le pregunté que por qué me dice mamá. Me dijo que qué pena, que si era que no me gustaba. Luego me explicó que lo hacía porque lo que yo hago (por él) solo lo hace una mamá. Más bien me dio pena hacerle esa pregunta. Le dije que no me disgusta. Más bien me llena de orgullo.