Aparente beso de Luis Miguel a una niña durante su concierto genera polémica en redes

El artista Luis Miguel, reconocido como “El Sol”, deslumbró la noche del 20 de noviembre en la Arena Ciudad de México, como parte de una serie de siete espectáculos que tiene programados en la capital del país. No obstante, en redes sociales circula un video captado durante su primer concierto que generó amplia conversación entre los usuarios virtuales.

Luis Miguel le da un beso a una niña en un concierto

En el clip compartido a través de TikTok, se aprecia a Luis Miguel cantando e interactuando con sus seguidores en primera fila. En un momento inesperado, se dirige a una niña entre la multitud para darle un beso, aparentemente en la boca. La situación no parece incomodar ni a la familiar que la llevaba en brazos ni a los asistentes, quienes reaccionaron con aplausos y gritos de emoción.

Tras la viralización del video, diversos cibernautas criticaron al cantante y a los presentes en el lugar, señalando que, a pesar de su renombre, existen límites que no deben traspasarse. Solicitaron no normalizar este tipo de conductas entre personalidades famosas y menores de edad.

Algunos salieron en defensa de “El Sol”, argumentando que, aparentemente, el beso no fue en la boca sino en la mejilla. Atribuyeron la percepción errónea del video al ángulo de la cámara.

“¿Dónde quedaron esas personas que decían: ‘con los niños no’?”, “Te amo Luismi, pero ¿cómo besas a la niña en la boca?”, “Fue beso en la mejilla siempre tan mal pensada la gente”, “Fue en el cachete, solo que por el ángulo del video parece que fue en la boca”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que el intérprete de La Incondicional es captado interactuando con un algún menor de edad, pues en uno de sus recientes conciertos en Las Vegas, Nevada también se acercó a una niña para pedirle que le diera un beso en la mejilla, pero ésta se negó rotundamente.

Luis Miguel el da un beso a una niña presuntamente en la boca durante su concierto en México el 20 de noviembre.

Por otro lado, la llegada del astro a la capital mexicana atrajo no solo a sus más fervientes admiradores sino también a varias personalidades, entre ellas las actrices mexicanas Leticia Calderón y Bárbara de Regil, esta última generando controversia en las redes sociales al criticar la actitud de Luis Miguel en el escenario.

La actriz mexicana Bárbara de Regil criticó a Luis Miguel por su actitud en el primer concierto en México.

Luego de la presentación de Micky, la actriz de Cabo compartió su opinión en sus redes sociales y destacó que lo que más llamó su atención fue la ausencia de interacción del cantante con su audiencia: “No dijo ni buenas noches, hola, gracias... no dijo nada, ni una sola palabra; y sí, se siente raro”, expresó.

De Regil explicó que como espectadora, no vio con buenos ojos la falta de comunicación por parte de “El Sol”, especialmente considerando que la audiencia estaba compuesta por personas que lo aman y que hicieron esfuerzos para estar presentes: “Yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista, que tiene un montón de público que lo ama, no diga gracias”, añadió.

Además, para aclarar su presencia en el lugar, reveló que no es fan de Luis Miguel, pero asistió para acompañar a su esposo, Fernando Schoenwald, quien sí es un gran admirador: “No soy fan, a mi no me llama su música. La canto, me sé algunas (canciones) y cool, fui porque a Fer le gusta”.

La actriz reconoció que, independientemente de sus preferencias musicales, fue una gran noche y que el espectáculo “si estuvo bueno”.

