Ángela Aguilar responde a las críticas sobre la polémica frase que le restó fama

La cantante mexicana Ángela Aguilar habló por primera vez sobre la polémica publicación que recibe ataques de cibernautas. Asegura que dicha publicación no la define en absoluto, ya que, por ejemplo, luce vestidos mexicanos diseñados por diseñadores mexicanos.

“Todo habla mucho más por mí que una foto en la que yo celebré que ganó el equipo de mi abuela”, dijo recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La hija de Pepe Aguilar se defendió al decir que con sus palabras no quiso ofender a nadie, y que no tiene la culpa de sus orígenes, entre ellos el de su abuela argentina, lo cual no quita que le guste cantar música mexicana y que su comida favorita sean los tacos al pastor.

“Yo no quiero ofender a nadie de donde vine, porque no… ni escogí mi nombre, cómo voy a escoger quién es mi abuela, no la puedo escoger, gracias a Dios tengo mucha cultura en mi familia, mucho amor, eso no quita que quiera cantar música mexicana, eso no quita que mi comida favorita son los tacos al pastor, eso no quita que mi papá es Pepe Aguilar, campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre, mi abuelo es Antonio Aguilar”.

Ángela Aguilar aseguró que está muy feliz de ser mexicana.

Ángela remató diciendo que se siente feliz de ser mexicana y bromeó al confesar que tal vez incluso tenga algo de ascendencia china, ya que sus ojos son rasgados.

“El decir de dónde vengo no quiere decir que no honre dónde estoy, soy felizmente mexicana, nací en Estados Unidos, mexicoamericana, tengo un poco de Argentina, de seguro por algún lugar tengo un poco de China porque ve mis ojos”.

En medio del éxito de Ángela Aguilar como intérprete y representante del regional mexicano, en diciembre de 2022, una publicación en sus redes desató la ira de muchos mexicanos. En la foto, aparecía con los colores de la bandera argentina expresando su apoyo a la selección de ese país.

“No te puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en aquella ocasión, haciendo referencia al origen argentino de su abuela materna.

A raíz de esa publicación, la cual ya ha sido eliminada de su cuenta de Instagram, la joven de 20 años no deja de recibir comentarios al respecto, diciéndole que mejor se “vaya a cantar a Argentina” y acusándola de “no tener humildad”.

A pesar de que su padre la defiende y de que ya han pasado varios meses, en otras de sus publicaciones se pueden leer ataques y señalamientos con respecto a la publicación en la que apoyaba a la selección de Argentina. No obstante, Angela asegura que ese momento no la define y que no pone en duda el amor que le tiene a su país, México.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.