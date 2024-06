Ángela Aguilar muestra su nuevo tatuaje dedicado a Christian Nodal

Ángela Aguilar , la renombrada cantante mexicana, exhibió en una edición de la revista Quién el tatuaje que se hizo en honor a su actual pareja, Christian Nodal.

En una publicación en Instagram, la joven artista de 20 años muestra las iniciales “CN” en la parte posterior de su mano izquierda, justo debajo de los dedos meñique y anular. Fue realizado por el reconocido tatuador italiano Alessandro Capozzi, de 28 años, a principios de junio en un estudio en Roma, Italia.

“Ángela Aguilar vive un gran momento en su vida y lo comparte con Quién. La cantante conoce el peso del apellido Aguilar en la industria musical y desde que inició su carrera a los ocho años lo ha portado con orgullo”, se detalla en el pie de la publicación.

La intérprete de temas como Qué agonía también conversó con la revista acerca de las críticas que ha enfrentado desde que ella y Nodal hicieron público su noviazgo el 10 de junio, pero optó por ignorarlas.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico, me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca lo hago. Que hablen y que digan lo que sea, yo sé quién soy y las personas importantes en mi vida también lo saben”, comentó sobre la atención que recibió su relación.

Además, desde entonces, la relación entre la llamada “princesa del regional mexicano” y Nodal generó rumores en las redes sociales sobre una posible boda y un embarazo. Sin embargo, Aguilar desmintió estas especulaciones en la reciente entrevista.

Este nuevo romance también surgió después de que el cantante de 25 años, conocido por éxitos como Botella Tras Botella, anunciara su separación el 23 de mayo de la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida popularmente como Cazzu, con quien comparte una hija llamada Inti.