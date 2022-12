Andrés García: cirrosis, duelo a balazos y muchísimas parejas; este es un resumen de su vida

Andrés García es posiblemente uno de los galanes de las telenovelas mexicanas más recordados. Su porte, elegancia y atractivo lo ubicaron durante la época dorada de los culebrones aztecas como todo un rompecorazones.

Sin embargo, su carrera vino a menos con el paso de los años y, por supuesto, la factura de la vida ha ido cobrando algunas malas decisiones que el artista, ahora de 81 años, tomó y que ahora está pagando.

Andrés García cuenta en YouTube sobre su estado de salud. El actor ha encontrado en la plataforma una manera de seguir en contacto con sus seguidores. Foto: Archivo

Página Negra: Andrés García, las travesuras del macho biónico

Principalmente, el intérprete fue famoso en las décadas de los años 60, 70 y 80. Para cuando se retiró de las cámaras y los escenarios ya había trabajado en 100 películas, 28 telenovelas, un montón de fotonovelas e incontables obras teatrales.

Títulos como El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas y El privilegio de amar lo colocaron como uno de los favoritos en Latinoamérica.

Siempre fue un galán, el tipo guapo, macho de pelo en pecho, el que enamoraba a todas aún en sus años más recientes. Era el símbolo de la virilidad.

Andrés no nació mexicano, se hizo con el tiempo. Él es hijo de un inmigrante español que se asentó en República Dominicana, pero al tiempo se trasladó a México, donde inició su carrera actoral.

Siempre en el ojo del escándalo Copiado!

Durante su vida como galán, García se jactó de haber tenido romances con más de 1600 mujeres. También eran conocidos sus gustos por el alcohol y las drogas. Pero siempre vio todo como una fiesta eterna.

Desde los inicios de su carrera Andrés García fue considerado un galán, título que mantuvo durante muchos años. Foto: Archivo.

Se casó cuatro veces. Sus matrimonios duraron poco excepto el último, con Margarita Portillo, con quien estuvo por 20 años. Al final se separaron, pero actualmente ella es quien lo cuida.

Cuando tenía 50 años contó sin tapujos que se había puesto una prótesis (a la que se llamó popularmente bombita) para lograr tener erecciones, ya que había perdido algunas facultades debido a un cáncer de próstata que sufrió.

En ese entonces, García dijo que de haber sabido que la bombita era tan buena, se la hubiera colocado desde hacía mucho antes.

En tiempos más recientes, Andrés García ha dado mucho de qué hablar, principalmente porque él mismo cuenta sus intimidades en un programa que tiene en YouTube (sí, desde el 2020 es youtuber).

Sus seguidores han estado al tanto de la situación que ha agravado su salud, de sus enfermedades y también de los problemas que tiene con su hijo Leonardo.

“Se acerca mi fin” Copiado!

En julio de este 2022, Andrés García les contó a sus fans que había sufrido de varias caídas y que una de ellas le provocó heridas en su cabeza. “Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, dijo durante una de sus transmisiones.

El actor Andrés García es cuidado por su esposa Margarita Portillo. (Instagram)

En ese momento, el actor Roberto Palazuelos, uno de sus amigos más cercanos, informó de que él mismo lo había llevado al hospital.

García fue diagnosticado con leucemia, una enfermedad de la sangre que lo ha llevado al borde de la muerte en diversas ocasiones. La enfermedad se desarrolló luego de que consumiera, por varios años, una sustancia llamada “tegretol”, que sin saberlo está diagnosticada para el tratamiento de epilepsia, pero él la tomaba para controlar de forma inmediata su mal humor en los sets de filmación y los escenarios de teatro.

Además, el actor padece una condición en la médula espinal y sufrió cáncer de próstata.

Días después del accidente de la caída, el actor confirmó en una entrevista que padece de cirrosis (provocada, según él, por haber consumido licor durante 30 años), lo que ha provocado que pierda la memoria inmediata y además el oído. Sumado a esto también padece de artritis y debilidad corporal.

Más adelante, en ese mismo mes, surgió otra noticia de García, pero esta vez no de salud, sino de un problema que supuestamente tenía con su amigo Palazuelos. El actor dijo que Roberto lo había amenazado con quitarle dinero y algunas de sus propiedades, así que García lo retó a un duelo a balazos el 15 de setiembre a las 3 p. m., algo que por supuesto no sucedió.

“Vamos a darnos un par de balazos como los hombres y deja de hablar de mí, hijo de puta, hazte tu propia publicidad ¡pendejo!”, fue el mensaje que García le envió a Palazuelos por medio de una entrevista de televisión.

En noviembre, García volvió a sufrir de una caída en su casa. Fue su esposa Margarita Portillo quien lo encontró tirado en el suelo, ella lo llevó al hospital donde lo atendieron y le pusieron respiración asistida por medio de un tanque de oxígeno.

Sobredosis de cocaína Copiado!

Tras esa última caída, Portillo confirmó que las afecciones de salud de García habían empeorado, debido a que el artista tuvo una sobredosis de cocaína.

Portillo comentó en una entrevista que hace unas semanas encontró a su esposo en pésimas condiciones. Recordó que él no podía articular palabra y que, como el panorama empeoró, lo llevó al hospital, donde le revelaron que estaba bajo los efectos de una sobredosis.

Andrés García nació en República Dominicana, pero en su juventud se instaló en México, donde se nacionalizó e hizo su carrera artística. Foto: Archivo.

El actor fue sometido a una prueba antidopaje a petición de su esposa, lo que reveló el abuso de la sustancia. Esto habría provocado que la neumonía que padecía en ese momento se intensificara.

La herencia de su mansión Copiado!

Otro punto que ha llamado la atención de los medios internacionales es la herencia que el actor pretende dejar a sus hijos y a otras personas allegadas.

Se sabe que durante los últimos tiempos Andrés y su hijo Leonardo han tenido muchos problemas. El actor no quiere saber nada de Leonardo y afirma que lo eliminó de su testamento.

Incluso, García dijo recientemente que quien heredará su lujosa mansión, conocida como El Castillo, será Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita, porque se lo merece.

García ha expresado que su hijo no lo visita y no lo cuida. De hecho, se ha referido a Leonardo con palabras muy fuertes y además afirma que no se preocupa por él. Por el otro lado, ha dicho que su esposa Margarita y Andrés, el hijo de ella, son el apoyo más fuerte que tiene.

Ante estas declaraciones, Leonardo siempre se ha defendido. Él ha explicado que intenta estar cerca de su padre pero que su madrastra se lo impide. Recientemente señaló que López había vendido la mansión de Andrés y que éste no había recibido más que un millón de pesos mexicanos y un carro, aunque la vivienda estaba valorada en más de 60 millones de pesos.