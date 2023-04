Andrea Salas: ‘Cuando conocí a Keylor Navas, él quería una familia y yo no, pero Dios me cambió el chip’

Este lunes se estrenó la segunda temporada del pódcast de Adriana Durán y Lizeth Castro y la invitada especial fue Andrea Salas, empresaria y esposa del arquero Keylor Navas.

En el podcast Contanos tu historia, de Adriana Durán y Lizeth Castro, Salas narró varios detalles de su vida, en especial sobre cuando conoció al arquero tico en un estudio bíblico.

“Cuando conozco a Keylor y escucho que el hombre quería familia, yo decía: ‘Yo creo que con él no voy a ningún lado’. Porque él quería hijos, casarse, y eso no era lo que yo estaba buscando.

“Pero Dios lo cambió todo y me cambió el chip y me casé, y tras de eso, me fui largo de mi mamá y eso fue muy duro para mí, porque yo era muy mamita. Pero todo nos salió bien.

“Pero, para mí siempre fue importante mi hija Daniela en ese momento. Yo decía: ‘Ojalá que el hombre que yo le vaya a presentar a mi hija sea ese hombre con el yo voy a estar toda la vida’.

“Daniela comenzó a llevarse bien con Keylor cuando él venía a mi casa a recibir los estudios bíblicos y yo quedaba impresionada porque mi hija me celaba mucho, pero con Keylor se llevaba bien”, dijo Andrea Salas, en el pódcast.

Keylor Navas y la empresaria Andrea Salas se dieron un nuevo sí tras seis años de haber contraído nupcias por la vía civil. El matrimonio religioso se celebró en la parroquia de Santa Ana, en compañía de amigos y familiares, en el 2015. (JOHN DURAN)

Además contó sobre cómo encontró la fe para dirigir una fundación por la niñez y detalles inéditos sobre su maternidad son algunos de los temas que abordó en el podcast Contanos tu historia, de Adriana Durán y Lizeth Castro.