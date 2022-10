‘American Idol’: subcampeón del reality musical murió los 23 años

Willie Spence, quien quedó de segundo lugar en la temporada número 19 de la edición estadounidense de American Idol, en el 2021, falleció este martes 11 de octubre, a los 23 años.

La noticia fue confirmada por el medio local estadounidense DouglasNow.com. Además, el medio especializado TMZ dio a conocer que el deceso del cantante se produjo luego de sufrir un accidente de tránsito, mientras viajaba desde Tennesse hacia Atlanta, Estados Unidos.

“Una fuente de la familia nos dice que a Willie se le pinchó una llanta en algún momento del martes, pero supuestamente la arregló y continuó conduciendo de regreso a Atlanta desde Tennessee. La fuente dice que Willie se estrelló contra un camión que estaba estacionado al costado de la carretera”, detalló el medio especializado.

En noviembre, Willie Spence se presentaría en Londres por primera vez. (Captura Instagram Willie Spence)

Más detalles fueron publicados por NBC News, cadena que informó el accidente ocurrió a eso de las 4 p. m. en el condado de Marion, en Tennessee, cuando “el Jeep Cherokee 2019 de Spence ‘se salió de la carretera’ y chocó contra la parte trasera de un camión con remolque en la Interestatal 24”.

Tan solo horas antes del accidente, Willie Spence había publicado en su cuenta de Instagram un video intepretando You Are My Hiding Place, de Selah.

Spence fue una de las voces más destacadas de la temporada 19 de American Idol. Su audición fue aplaudida por los jueces del reality show de música Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie, quienes elogiaron la interpretación que hizo de Diamonds, tema original de Rihanna.

En dicha audición, el artista confesó que soñaba con dedicarse a la música y ganar un Grammy algún día.

Al final del programa de canto, el joven cantante terminó en segundo lugar, solamente superado por Chayce Beckham, quien fue el ganador absoluto de la temporada emitida en el 2021.

Willie Spence tenía previsto presentarse por primera vez en Londres, Inglaterra el 12 de noviembre.